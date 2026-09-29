Sabancı Ailesine Amerikalı Gelin Geliyor: Suzan Sabancı Düğün Planını Açıkladı!

Suzan Sabancı'nın anlattığına göre ortada henüz ne bir düğün tarihi ne de bir mekan var, ama gençler evlenmek için kendilerine bir süre biçmiş: 'Böyle karar verdiler. 1-1,5 sene içerisinde evlenecekler.' Sözlerini 'Allah mesut etsin' diyerek bitiren Sabancı'nın bu cümlesi, ailenin en geç bir buçuk yıl içinde bir kutlamaya hazırlandığını gösteriyor.