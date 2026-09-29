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Sabancı Ailesine Amerikalı Gelin Geliyor: Suzan Sabancı Düğün Planını Açıkladı!

Sabancı Ailesine Amerikalı Gelin Geliyor: Suzan Sabancı Düğün Planını Açıkladı!

Düğün
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 20:38
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Sabancı ailesine gelin olarak katılacak India Grimstad için geri sayım başladı. Nişan haberinin ardından ilk kez konuşan anne Suzan Sabancı, oğlu Haluk Sabancı Dinçer'in düğünü için gençlerin belirlediği takvimi paylaşırken gelinle ilgili duygularını da saklamadı.

Kaynak: Sözcü

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Suzan Sabancı, Akbank'ın başındaki isim olarak biliniyor ama bu kez bir anne olarak konuştu.

Suzan Sabancı, Akbank'ın başındaki isim olarak biliniyor ama bu kez bir anne olarak konuştu.

Akbank'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Sabancı Holding'in yönetim kurulunda da yer alan Suzan Sabancı, bu kez iş dünyasındaki kimliğini bir kenara bırakıp bir anne olarak oğlunun nişanını anlattı. Haluk Dinçer'le evliliğinden dünyaya gelen 30 yaşındaki Haluk Sabancı Dinçer, Londra'da yaşarken Amerikalı sevgilisi India Grimstad'la hayatını birleştirmeye hazırlanıyor, sıra da artık düğüne geldi.

Suzan Sabancı'ya göre Haluk ve India'nın düğünü bir ila bir buçuk yıl içinde gerçekleşecek.

Suzan Sabancı'ya göre Haluk ve India'nın düğünü bir ila bir buçuk yıl içinde gerçekleşecek.

Suzan Sabancı'nın anlattığına göre ortada henüz ne bir düğün tarihi ne de bir mekan var, ama gençler evlenmek için kendilerine bir süre biçmiş: 'Böyle karar verdiler. 1-1,5 sene içerisinde evlenecekler.' Sözlerini 'Allah mesut etsin' diyerek bitiren Sabancı'nın bu cümlesi, ailenin en geç bir buçuk yıl içinde bir kutlamaya hazırlandığını gösteriyor.

Haluk ile India'yı bir araya getiren, iki ailenin Güney Afrika'da başlayan dostluğu oldu.

Haluk ile India'yı bir araya getiren, iki ailenin Güney Afrika'da başlayan dostluğu oldu.

Her şey 2020'de, Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in bir düğün için gittiği Güney Afrika'da başladı; çift orada Amerikalı Carl ve Gigi Grimstad'la tanışıp yakın dost oldu. Aynı yıl Grimstad'ların South Hamptons'taki evinde karşılaşan Haluk ile ailenin küçük kızı India ise o günden beri birlikte, hatta Suzan Sabancı'nın deyişiyle India 'yakın bir arkadaşımızın kızı'. Londra'da yaşayan çift, yaklaşık altı yıllık ilişkilerinin ardından nişan kararını geçen ay ailelerine açıkladı ve yüzük, tatile gittikleri Toskana'da India'nın parmağına takıldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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