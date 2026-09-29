Sabancı Ailesine Amerikalı Gelin Geliyor: Suzan Sabancı Düğün Planını Açıkladı!
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Suzan Sabancı, Akbank'ın başındaki isim olarak biliniyor ama bu kez bir anne olarak konuştu.
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Suzan Sabancı'ya göre Haluk ve India'nın düğünü bir ila bir buçuk yıl içinde gerçekleşecek.
Haluk ile India'yı bir araya getiren, iki ailenin Güney Afrika'da başlayan dostluğu oldu.
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