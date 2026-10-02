Manchester City, Suçlu Bulunduğu Karara Resmen İtiraz Etti

Açıklamasında City, Premier Lig'in iddialarında suçsuz olduğunu ve kendi tezlerini destekleyen 'çürütülemez kanıtlar bütünü' bulunduğunu belirtti. Kulüp, bu belgeler arasında banka hesap dökümleri ve transfer kayıtlarının da yer aldığını söyledi. Basına yansıyan bilgilere göre City, itiraz kurulunda özellikle komisyonun ana tespitini, yani sahip finansmanının sponsorluk geliri gibi gösterildiği iddiasını çürütecek kanıtlar sunmayı planlıyor.

Komisyonun kararı, finansal suçlamaların tamamını kapsıyor; soruşturmayla işbirliği yapılmamasına ilişkin dört suçlamanın da üçü kabul edilmişti. Premier Lig CEO'su Richard Masters, kararı Premier Lig tarihindeki en önemli karar olarak nitelemiş ve City'nin yaklaşık on yıl boyunca kuralları sistematik biçimde çiğnediğini söylemişti.

İtirazı şimdi Premier Lig kurallarına göre oluşturulacak üç kişilik yeni bir bağımsız kurul inceleyecek. Kurul, ilk komisyonun hukuku yanlış uygulayıp uygulamadığına, olguları yanlış anlayıp anlamadığına ya da hiçbir makul komisyonun varamayacağı bir sonuca varıp varmadığına bakacak. Puan silme, para cezası, transfer yasağı ve ligden ihraca kadar uzanan seçenekler arasından yaptırım ise ayrı bir duruşmada belirlenecek. İtiraz sürerken yaptırımın uygulanıp uygulanamayacağı konusunda taraflar hemfikir değil. City ise yasal sürece saygı duyduğunu, tüm işlemler bitene kadar daha fazla konuşamayacağını belirtti.