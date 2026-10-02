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Manchester City, Suçlu Bulunduğu Karara Resmen İtiraz Etti

Manchester City, Suçlu Bulunduğu Karara Resmen İtiraz Etti

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
02.10.2026 - 15:10
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Manchester City, Premier Lig'in finansal kural ihlali davasında bağımsız komisyonun verdiği suçlu kararına resmen itiraz etti. Kulübün açıklamasına göre başvuru 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da yapıldı; süre ise ertesi gün doluyordu. City, kararın açık maddi hukuk, ilke ve olgu hataları içerdiğini ve bu yüzden hukuken ayakta kalamayacağını savunuyor. Komisyon, kulübün 2009-2018 arasında sahte sponsorluk sözleşmeleriyle ticari gelirlerini 830 milyon sterlin şişirdiğini, yanlış mali tablolar sunduğunu ve harcama limitlerini aştığını tespit etmişti. Kulüp baştan beri suçsuz olduğunu söylüyor. Yaptırım kararı ise henüz çıkmadı.

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Kulüp, elinde banka kayıtları ve transfer belgeleri bulunduğunu söylüyor

Kulüp, elinde banka kayıtları ve transfer belgeleri bulunduğunu söylüyor

Açıklamasında City, Premier Lig'in iddialarında suçsuz olduğunu ve kendi tezlerini destekleyen 'çürütülemez kanıtlar bütünü' bulunduğunu belirtti. Kulüp, bu belgeler arasında banka hesap dökümleri ve transfer kayıtlarının da yer aldığını söyledi. Basına yansıyan bilgilere göre City, itiraz kurulunda özellikle komisyonun ana tespitini, yani sahip finansmanının sponsorluk geliri gibi gösterildiği iddiasını çürütecek kanıtlar sunmayı planlıyor.

Komisyonun kararı, finansal suçlamaların tamamını kapsıyor; soruşturmayla işbirliği yapılmamasına ilişkin dört suçlamanın da üçü kabul edilmişti. Premier Lig CEO'su Richard Masters, kararı Premier Lig tarihindeki en önemli karar olarak nitelemiş ve City'nin yaklaşık on yıl boyunca kuralları sistematik biçimde çiğnediğini söylemişti.

İtirazı şimdi Premier Lig kurallarına göre oluşturulacak üç kişilik yeni bir bağımsız kurul inceleyecek. Kurul, ilk komisyonun hukuku yanlış uygulayıp uygulamadığına, olguları yanlış anlayıp anlamadığına ya da hiçbir makul komisyonun varamayacağı bir sonuca varıp varmadığına bakacak. Puan silme, para cezası, transfer yasağı ve ligden ihraca kadar uzanan seçenekler arasından yaptırım ise ayrı bir duruşmada belirlenecek. İtiraz sürerken yaptırımın uygulanıp uygulanamayacağı konusunda taraflar hemfikir değil. City ise yasal sürece saygı duyduğunu, tüm işlemler bitene kadar daha fazla konuşamayacağını belirtti.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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