Manchester City, Suçlu Bulunduğu Karara Resmen İtiraz Etti
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Manchester City, Premier Lig'in finansal kural ihlali davasında bağımsız komisyonun verdiği suçlu kararına resmen itiraz etti. Kulübün açıklamasına göre başvuru 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da yapıldı; süre ise ertesi gün doluyordu. City, kararın açık maddi hukuk, ilke ve olgu hataları içerdiğini ve bu yüzden hukuken ayakta kalamayacağını savunuyor. Komisyon, kulübün 2009-2018 arasında sahte sponsorluk sözleşmeleriyle ticari gelirlerini 830 milyon sterlin şişirdiğini, yanlış mali tablolar sunduğunu ve harcama limitlerini aştığını tespit etmişti. Kulüp baştan beri suçsuz olduğunu söylüyor. Yaptırım kararı ise henüz çıkmadı.
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Kulüp, elinde banka kayıtları ve transfer belgeleri bulunduğunu söylüyor
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