Manchester City 115 Suçlamanın 114'ünden Suçlu Bulundu: Yaptırım Henüz Belli Değil

Premier Lig, City'ye 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki mali kayıtlar, sponsorluk gelirleri, oyuncu ve teknik direktör ödemeleri ile UEFA ve finansal sürdürülebilirlik kurallarına ilişkin çok sayıda ihlal suçlaması yöneltmişti. Kulübün lig soruşturmasıyla tam iş birliği yapmadığı da suçlamalar arasında yer alıyordu. Soruşturma, Alman Der Spiegel dergisinin 2018'de City'nin mali durumuna dair belgeleri yayımlamasıyla başlamıştı. Aynı belgeler nedeniyle UEFA'nın City'ye verdiği iki yıllık Şampiyonlar Ligi men cezası 2020'de Spor Tahkim Mahkemesi'nde kaldırılmış, kulüp yalnızca soruşturmayla iş birliği yapmadığı için 8,8 milyon sterlin para cezası almıştı.