Manchester City 115 Suçlamanın 114'ünden Suçlu Bulundu: Yaptırım Henüz Belli Değil
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Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarına ilişkin 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunduğu bildirildi. The Athletic muhabiri David Ornstein'ın haberine göre davayı inceleyen bağımsız komisyon kulübü yalnızca bir suçlamadan akladı, uygulanacak yaptırım ise henüz açıklanmadı. City'nin karara itiraz etmesi bekleniyor.
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Bağımsız komisyon kararını verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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