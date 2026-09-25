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Manchester City 115 Suçlamanın 114'ünden Suçlu Bulundu: Yaptırım Henüz Belli Değil

Manchester City 115 Suçlamanın 114'ünden Suçlu Bulundu: Yaptırım Henüz Belli Değil

Manchester City futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 17:59
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Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarına ilişkin 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunduğu bildirildi. The Athletic muhabiri David Ornstein'ın haberine göre davayı inceleyen bağımsız komisyon kulübü yalnızca bir suçlamadan akladı, uygulanacak yaptırım ise henüz açıklanmadı. City'nin karara itiraz etmesi bekleniyor.

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Bağımsız komisyon kararını verdi.

Bağımsız komisyon kararını verdi.

Premier Lig, Şubat 2023'te Manchester City hakkındaki dosyayı bağımsız bir komisyona sevk etmişti. Komisyonun kapalı kapılar ardında yürüttüğü duruşmalar Eylül ile Aralık 2024 arasında sürdü, karar ise yaklaşık 21 ay sonra geldi. Komisyonun tam gerekçeli kararı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı, bu yüzden kulübün aklandığı tek suçlamanın hangisi olduğu da bilinmiyor.

Suçlamalar dokuz sezonu kapsıyor.

Suçlamalar dokuz sezonu kapsıyor.

Premier Lig, City'ye 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki mali kayıtlar, sponsorluk gelirleri, oyuncu ve teknik direktör ödemeleri ile UEFA ve finansal sürdürülebilirlik kurallarına ilişkin çok sayıda ihlal suçlaması yöneltmişti. Kulübün lig soruşturmasıyla tam iş birliği yapmadığı da suçlamalar arasında yer alıyordu. Soruşturma, Alman Der Spiegel dergisinin 2018'de City'nin mali durumuna dair belgeleri yayımlamasıyla başlamıştı. Aynı belgeler nedeniyle UEFA'nın City'ye verdiği iki yıllık Şampiyonlar Ligi men cezası 2020'de Spor Tahkim Mahkemesi'nde kaldırılmış, kulüp yalnızca soruşturmayla iş birliği yapmadığı için 8,8 milyon sterlin para cezası almıştı.

Dev cezalar yolda.

Dev cezalar yolda.

David Ornside, sosyal medya hesabından City'nin karşılaşabileceği cezaları açıkladı: 

1. Premier League'den çıkarılma (lig ikiden başlayarak her şeye yeniden başlayacaklar)

2. Kazanılan tüm iç saha kupalarının elinden alınması (Premier League, FA Cup ve Carabao Cup)

3. Büyük para cezası ve puan silme

4. 5 ardışık sezon için transfer yasağı.

"Şampiyonluklar el değiştirebilir" iddiası...

"Şampiyonluklar el değiştirebilir" iddiası...

Manchester City'nin lig şampiyonlukları elinden alınırsa Premier Lig şampiyonları da değişebilir. Buna göre yeni şampiyonlar şu şekilde olacak: 

🏆 2011/12: Manchester United

🏆 2013/14: Liverpool

🏆 2017/18: Manchester United

🏆 2018/19: Liverpool

🏆 2020/21: Manchester United

🏆 2021/22: Liverpool

🏆 2022/23: Arsenal

🏆 2023/24: Arsenal

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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