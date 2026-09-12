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Genetik Mühendisi Dilara Sarı Test Etti: Mikrofiber Bez mi, Tek Kullanımlık Havlu mu Daha Hijyenik?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Test Etti: Mikrofiber Bez mi, Tek Kullanımlık Havlu mu Daha Hijyenik?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 17:20

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Son dönemde tek kullanımlık temizlik bezleri oldukça popüler. Öyle ki evlerde koli koli stoklandı desek yeridir. Mutfakta veya banyoda temizlik yaparken hangi bezi kullandığımız aslında ciddi bir hijyen farkı yaratıyor. Fakat hangi bez türü daha hijyenik?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, tam da bu merak edilen konuyu bir bakteri testiyle gözler önüne serdi. Buzdolabının yarısını tekrar kullanılabilir mikrofiber bezle, diğer yarısını da tek kullanımlık temizlik havlusuyla sildikten sonra her iki bezden aldığı örnekleri besi yerine ekti ve günler sonra ortaya çıkan sonucu paylaştı. 

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Tek kullanımlık bez stoklamak mantıklı mı?

Tek kullanımlık bez stoklamak mantıklı mı?

Sarı, buzdolabının bir yarısını yeşil renkli tekrar kullanılabilir mikrofiber bir bezle, diğer yarısını ise tek kullanımlık temizlik havlusuyla aynı özenle sildi. Ardından her iki bezden aldığı örnekleri ayrı ayrı petri kaplarındaki besi yerine ekti ve bakterilerin üreyebilmesi için kapları 3-4 gün bekletti.

Bekleme süresinin sonunda ortaya çıkan tablo pek çok kişiyi şaşırttı. Mikrofiber bezden alınan örneğin bulunduğu kap, yüzeyi neredeyse tamamen kaplayan yoğun bakteri kolonileriyle doluyken, tek kullanımlık havludan alınan örnekte hemen hemen hiç üreme gözlenmedi. Sarı, bu farkın markadan markaya değişebileceğini ancak tek kullanımlık ürünün beklenenin çok üzerinde bir dezenfeksiyon etkisi gösterdiğini belirtti. Sonuçlar, mutfakta kullanılan bezlerin düzenli olarak yıkanıp değiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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