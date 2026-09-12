Genetik Mühendisi Dilara Sarı Test Etti: Mikrofiber Bez mi, Tek Kullanımlık Havlu mu Daha Hijyenik?

Son dönemde tek kullanımlık temizlik bezleri oldukça popüler. Öyle ki evlerde koli koli stoklandı desek yeridir. Mutfakta veya banyoda temizlik yaparken hangi bezi kullandığımız aslında ciddi bir hijyen farkı yaratıyor. Fakat hangi bez türü daha hijyenik?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, tam da bu merak edilen konuyu bir bakteri testiyle gözler önüne serdi. Buzdolabının yarısını tekrar kullanılabilir mikrofiber bezle, diğer yarısını da tek kullanımlık temizlik havlusuyla sildikten sonra her iki bezden aldığı örnekleri besi yerine ekti ve günler sonra ortaya çıkan sonucu paylaştı.

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