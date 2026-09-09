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Kolon Kesilirse Binalara Ne Olur? İnşaat Mühendisi Kutay Demirel Tehlikeli Yük Değişimini Anlattı

Kolon Kesilirse Binalara Ne Olur? İnşaat Mühendisi Kutay Demirel Tehlikeli Yük Değişimini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2026 - 10:11 Son Güncelleme: 09.09.2026 - 10:46

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Ülkemizde yaşanan acı tecrübeler ve uzman uyarıları hala sonuç vermiş değil. Bir deprem ülkesi olmamız ve bununla defalarca sınanmamıza rağmen hala pek çok usulsüzlükle karşılaşabiliyoruz. Özellikle zemin katlarda veya daire içlerinde yapılan bilinçsiz tadilatlar, yapıların tüm dengesini altüst edebiliyor. Bir binanın ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurlardan biri olan taşıyıcı sistemler, en ufak hatayı bile kabul etmeyecek kadar hassas dengeler üzerine kurulu.

Yüksek inşaat mühendisi Kutay Demirel, tek bir kolon kesmenin bir bina üzerinde yaratacağı olumsuz ve yıkıcı etkileri bir simülasyonla anlattı. Yaptığı modelleme ile, kesilen tek bir kolonun taşıdığı devasa yükün diğer elemanlara nasıl dağıldığını net bir şekilde gözler önüne serdi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DcyrHYbsJMy/
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Mutlaka yetkililere durumu bildirin!

Mutlaka yetkililere durumu bildirin!

Çoğu insan tek bir kolon ortadan kaldırıldığında sadece o noktanın boş kaldığını düşünür. Oysa mesele sadece kolonun yok olması değil, o kolonun üstlendiği yaklaşık 140 tonluk devasa yükün yolunu kaybetmesidir. 10 katlı bir bina modellemesi üzerinden yapılan teknik analizde, kolon kaldırıldığı anda yüklerin dengede kalabilmek için yeniden dağıldığı açıkça görülüyor. Örneğin, kesilen kolonun hemen yanında yer alan ve normal şartlarda yaklaşık 151 ton yük taşıyan çevre kolonu, kesim işleminden sonra bir anda 257 tonluk bir yükün altında kalıyor. Değişim sadece kolonlarla da sınırlı kalmıyor; kirişlerin üzerindeki dönme etkisi -3 ton-metreden +17 ton-metreye kadar sıçrama yapıyor. Bu durum, kirişin zorlanma miktarını katlamakla kalmıyor, eğilme yönünü bile tamamen değiştiriyor.

Böyle bir tabloda mevcut donatılar artık yükü taşıyamaz hale geliyor ve sistemdeki analiz tekrarlandığında pek çok eleman kapasite sınırını aşarak doğrudan kırmızıya dönüyor. İşin en ürkütücü yanı ise tüm bu tehlikeli değişimin henüz ortada hiçbir deprem yokken, sadece düşey yükler altında gerçekleşmesi. Kolon kesmek doğrudan doğruya yapının taşıyıcı sistemine müdahale etmektir. Çevrenizde, oturduğunuz binada ya da iş yerinizde taşıyıcı sistemlere yönelik böyle bir müdahale görürseniz kesinlikle izin vermeyin ve vakit kaybetmeden yetkili kurumlara bildirin.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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