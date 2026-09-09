Kolon Kesilirse Binalara Ne Olur? İnşaat Mühendisi Kutay Demirel Tehlikeli Yük Değişimini Anlattı

Ülkemizde yaşanan acı tecrübeler ve uzman uyarıları hala sonuç vermiş değil. Bir deprem ülkesi olmamız ve bununla defalarca sınanmamıza rağmen hala pek çok usulsüzlükle karşılaşabiliyoruz. Özellikle zemin katlarda veya daire içlerinde yapılan bilinçsiz tadilatlar, yapıların tüm dengesini altüst edebiliyor. Bir binanın ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurlardan biri olan taşıyıcı sistemler, en ufak hatayı bile kabul etmeyecek kadar hassas dengeler üzerine kurulu.

Yüksek inşaat mühendisi Kutay Demirel, tek bir kolon kesmenin bir bina üzerinde yaratacağı olumsuz ve yıkıcı etkileri bir simülasyonla anlattı. Yaptığı modelleme ile, kesilen tek bir kolonun taşıdığı devasa yükün diğer elemanlara nasıl dağıldığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Kaynak