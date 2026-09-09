Çevre Mühendisi Bilinmeyen Tehlikeyi Anlattı: Tünellerde Yürümek ve Bisiklete Binmek Neden Yasak?

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbBggGCoUEQ/
Çocukken pek çoğumuz tünelden geçerken nefesimizi tutma yarışı yapmışızdır. Tünelden çıkana kadar nefes almamaya çalıştığımız o küçük oyunun aslında mantıklı bir içgüdüye dayandığını biliyor muydunuz?
Çevre Mühendisi Müge Baltacı, tünellerde yaya ve bisikletli geçişinin yasaklanmasının arkasındaki asıl nedeni detaylarıyla anlattı. Baltacı, meselenin sadece trafik güvenliğinden ibaret olmadığını, doğrudan insan sağlığını hedef alan ciddi bir hava kirliliği boyutu taşıdığını vurguladı.
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Peki tünellerdeki bu gizli tehlike tam olarak ne?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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