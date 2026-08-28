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Yaşam
Dört Cezaevinden Kaçan “Firar Sihirbazı” Yakalandı

Dört Cezaevinden Kaçan “Firar Sihirbazı” Yakalandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 13:01
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Cezaevlerinden kaçmak için birbirinden farklı yöntemler kullanan ve İtalyan basınında “firar sihirbazı” olarak anılan Arnavut suçlu Toma Taulant, son kaçışından yaklaşık sekiz ay sonra İspanya’da yakalandı. Daha önce İtalya ve Belçika’daki dört farklı cezaevinden kaçmayı başaran Taulant’ın, son firarında parmaklıkları kesip çarşafları birbirine bağlayarak pencereden aşağı indiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://fr.euronews.com/2025/12/08/le...
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İtalya ve Belçika’daki dört farklı cezaevinden kaçmayı başaran 48 yaşındaki Arnavut suçlu Toma Taulant, yıllardır süren firar hikâyesinin ardından İspanya’da yakalandı.

İtalya ve Belçika’daki dört farklı cezaevinden kaçmayı başaran 48 yaşındaki Arnavut suçlu Toma Taulant, yıllardır süren firar hikâyesinin ardından İspanya’da yakalandı.

İtalyan basınının “firar sihirbazı” anlamına gelen “mago della fuga” lakabını taktığı Taulant’ın, cezaevlerinden kaçmak için birbirinden farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı.

2048 yılına kadar hapis cezası bulunuyordu

İtalyan makamlarının hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardığı Taulant’ın, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiği ve 2048 yılına kadar cezaevinde kalması gerektiği belirtildi. Ancak firarları nedeniyle bu uzun hapis cezasını tamamlaması mümkün olmadı.

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Taulant’ın firar geçmişi 2009 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak Terni’deki bir cezaevinden kaçan zanlı, 2013 yılında Parma’daki bir cezaevinden de firar etti. Aynı yıl Belçika’daki bir cezaevinden kaçmayı da başardı.

Taulant’ın geçmişteki firar yöntemleri de en az kendisi kadar dikkat çekici.

Taulant’ın geçmişteki firar yöntemleri de en az kendisi kadar dikkat çekici.

Zanlının bazı kaçışlarında parmaklıkları keserek cezaevinden çıktığı, bir başka firarında ise çarşafları birbirine bağlayarak pencereden aşağı indiği belirtildi.

Belçika’daki firarının ise daha sıra dışı olduğu aktarıldı. Taulant’ın, diğer mahkûmlarla birlikte insan piramidi oluşturarak cezaevinden kaçmayı başardığı ifade edildi.

Son firarı Aralık 2025’te gerçekleşti

“Firar sihirbazı”nın son kaçışı ise Aralık 2025’te Milano’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde gerçekleşti. Taulant’ın parmaklıkları keserek birbirine bağladığı çarşafları kullandığı ve pencereden aşağı inerek cezaevinden uzaklaştığı bildirildi.

Firardan sonra İspanya’ya geçen Taulant’ın, Katalonya’daki Tarragona kentinde saklandığı tespit edildi. İspanya Ulusal Polisi, düzenlediği operasyonla zanlıyı geçen cuma günü yakaladı.

Oldukça tehlikeli olduğu değerlendirilen Taulant’ın gözaltına alınması sırasında polise sert şekilde direndiği belirtildi.

Oldukça tehlikeli olduğu değerlendirilen Taulant’ın gözaltına alınması sırasında polise sert şekilde direndiği belirtildi.

Operasyon sırasında zanlının yanında bulunan bazı kişilerin de müdahalede bulunmaya çalıştığı aktarıldı.

Polis açıklamasına göre bu kişilerden biri, iki polisi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmayı başardı. Kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü, olay yerinde ise Taulant’ın yakınları tarafından atıldığı değerlendirilen bir tabancanın bulunduğu bildirildi.

Sahte kimlik ve 500 euroluk banknotlar ele geçirildi

Taulant’ın yakalandığı sırada sahte kimlik belgeleri taşıdığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca Girona kentinde silah ve patlayıcı madde bulundurma nedeniyle daha önce suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Polis, Taulant’ın üzerinde sahte olduğu değerlendirilen iki adet 500 euroluk banknot da ele geçirdi. Hakkında kefaletsiz tutuklama kararı verilen 48 yaşındaki zanlı, İtalya’ya iade edilmek üzere Tarragona’daki bir cezaevine gönderildi.

Yıllar boyunca farklı cezaevlerinden farklı yöntemlerle kaçmayı başaran Taulant’ın firar serüveni ise şimdilik sona ermiş oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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