Dört Cezaevinden Kaçan “Firar Sihirbazı” Yakalandı

İtalyan basınının “firar sihirbazı” anlamına gelen “mago della fuga” lakabını taktığı Taulant’ın, cezaevlerinden kaçmak için birbirinden farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı.

2048 yılına kadar hapis cezası bulunuyordu

İtalyan makamlarının hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardığı Taulant’ın, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiği ve 2048 yılına kadar cezaevinde kalması gerektiği belirtildi. Ancak firarları nedeniyle bu uzun hapis cezasını tamamlaması mümkün olmadı.

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Taulant’ın firar geçmişi 2009 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak Terni’deki bir cezaevinden kaçan zanlı, 2013 yılında Parma’daki bir cezaevinden de firar etti. Aynı yıl Belçika’daki bir cezaevinden kaçmayı da başardı.