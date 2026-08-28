Dört Cezaevinden Kaçan “Firar Sihirbazı” Yakalandı
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Kaynak: https://fr.euronews.com/2025/12/08/le...
Cezaevlerinden kaçmak için birbirinden farklı yöntemler kullanan ve İtalyan basınında “firar sihirbazı” olarak anılan Arnavut suçlu Toma Taulant, son kaçışından yaklaşık sekiz ay sonra İspanya’da yakalandı. Daha önce İtalya ve Belçika’daki dört farklı cezaevinden kaçmayı başaran Taulant’ın, son firarında parmaklıkları kesip çarşafları birbirine bağlayarak pencereden aşağı indiği ortaya çıktı.
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İtalya ve Belçika’daki dört farklı cezaevinden kaçmayı başaran 48 yaşındaki Arnavut suçlu Toma Taulant, yıllardır süren firar hikâyesinin ardından İspanya’da yakalandı.
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Taulant’ın geçmişteki firar yöntemleri de en az kendisi kadar dikkat çekici.
Oldukça tehlikeli olduğu değerlendirilen Taulant’ın gözaltına alınması sırasında polise sert şekilde direndiği belirtildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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