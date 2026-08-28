Psikolojiye Göre Kendini Ana Karakter Sanan İnsanların Özellikleri

Yaşanan her şeyin bir anlamı, her karşılaşmanın bir nedeni ve her kötü deneyimin büyük bir dönüşümün başlangıcı olduğuna inanmak buna örnek gösterilebilir. Bir ayrılık yalnızca bir ayrılık olmaktan çıkıp “hayatımın yeni döneminin başlangıcı” haline gelebiliyor. Tek başına kahve içmek bile kişinin zihninde romantik bir film sahnesine dönüşebiliyor. Aslında yaşadıklarımıza anlam vermek kötü bir şey değil. Hatta hayatı anlamlandırmak oldukça insani bir davranış. Sorun, kişinin kendi oluşturduğu hikâyeyi gerçekliğin tamamı olarak görmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor.

Bu bakış açısı zaman zaman başkalarını ikinci plana atmaya da neden olabiliyor. Çünkü kişi kendi duygularına ve yaşadıklarına o kadar fazla odaklanıyor ki karşısındaki insanın da kendine ait bir hayatı olduğunu unutabiliyor. Arkadaşının neden gelemeyeceğini, partnerinin neden sessiz olduğunu veya bir iş arkadaşının neden gergin davrandığını düşünmek yerine, doğrudan “Bunun benimle ilgisi ne?” noktasına gelebiliyor. Burada mesele kişinin kendisini sevmesi değil; diğer insanların da en az kendisi kadar karmaşık hayatları olduğunu gözden kaçırması.