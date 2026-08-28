Psikolojiye Göre Kendini Ana Karakter Sanan İnsanların Özellikleri
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Kaynak: https://www.medicalnewstoday.com/arti...
Bazı insanlar hayatlarını sanki başrolünü kendilerinin oynadığı bir filmmiş gibi yaşıyor. Yaşanan her olayı kendisiyle ilişkilendiren, çevresindeki insanların ne düşündüğünü fazlasıyla önemseyen ve sıradan anlara bile büyük anlamlar yükleyen bu kişiler, sosyal medyada “ana karakter sendromu” olarak anılıyor. Peki psikoloji, kendini sürekli hayatın merkezinde gören bu davranış biçimini nasıl açıklıyor?
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Bazı insanlar vardır, yaşadıkları en sıradan olayın bile kendileriyle ilgili özel bir anlam taşıdığını düşünürler.
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Kendini ana karakter gibi gören insanların en belirgin özelliklerinden biri, olan biteni kendisiyle ilişkilendirmeye meyilli olması.
İşin ilginç tarafı, bu kişiler bazen herkesin onları düşündüğüne de inanabiliyor.
Bir başka dikkat çekici nokta ise hayatı biraz fazla hikayeleştirmek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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