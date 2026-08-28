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20 Yıl Boyunca Göz Makyajıyla Uyudu, Tedavisi Olmayan Göz Hastalığına Yakalandı

20 Yıl Boyunca Göz Makyajıyla Uyudu, Tedavisi Olmayan Göz Hastalığına Yakalandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 16:29
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Göz makyajını temizlemeden uyumak, çoğu kişinin zaman zaman yaptığı masum bir alışkanlık gibi görünse de sonuçları ciddi olabilir. ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki, yaklaşık 20 yıl boyunca göz makyajıyla uyuduktan sonra tekrarlayan kornea yırtıkları ve kronik bir göz rahatsızlığıyla mücadele etmeye başladı. Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle günlük hayatı altüst olan Koseki, şimdi gözlerini korumak için her gün uyguladığı zahmetli bakım rutinini anlatıyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/wo...
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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki, yıllarca göz makyajını temizlemeden uyumasının ardından ciddi bir göz rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki, yıllarca göz makyajını temizlemeden uyumasının ardından ciddi bir göz rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.

Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle zaman zaman çalışamayan ve çocuklarına kitap bile okuyamayan Koseki, hastalığının nedenini öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Her şey 2021 yılında Meksika'ya yaptığı bir seyahatin ardından gözlerinde meydana gelen kornea yırtıklarıyla başladı. Başlangıçta yaşadığı sorunun genetik faktörlerden veya yaşlanmaya bağlı göz kuruluğundan kaynaklandığı düşünüldü. Ancak yaklaşık üç ayda bir tekrarlayan kornea yırtıkları nedeniyle bir göz uzmanına başvuran Koseki'ye, 2022 yılında Meibomian Gland Dysfunction (MGD) yani Meibomian bez disfonksiyonu teşhisi konuldu.

Meibomian bezleri, gözyaşının buharlaşmasını önleyen ve göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olan yağları salgılıyor.

Meibomian bezleri, gözyaşının buharlaşmasını önleyen ve göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olan yağları salgılıyor.

Bu bezlerin düzgün çalışmaması, göz yüzeyinin korunmasını zorlaştırarak kuruluk ve çeşitli göz problemlerine yol açabiliyor. MGD kronik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor ve tamamen ortadan kaldırılabilen bir tedavisi bulunmuyor.

Koseki'nin yaşadığı kornea yırtıkları, günlük hayatını ciddi şekilde etkiledi.

Koseki'nin yaşadığı kornea yırtıkları, günlük hayatını ciddi şekilde etkiledi.

Gözlerindeki yırtıklar nedeniyle yaklaşık 48 saat boyunca çalışamadığını, araç kullanamadığını ve çocuklarıyla ilgilenmekte zorlandığını anlatan kadın, bu süreçte karanlık bir odada beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Yaşadığı ağrıyı 'dayanılmaz' olarak tanımlayan Koseki, kornea yırtığının verdiği acının doğum sancısından bile daha zor geldiğini belirterek, 'Bir kornea yırtığı daha yaşamaktansa yeniden doğum yapmayı tercih ederim' ifadelerini kullandı.

Fakat Koseki'nin asıl dikkat çekici açıklaması, hastalığının muhtemel nedenini öğrendiğinde geldi.

Yıllarca Göz Makyajıyla Uyudu

Koseki, gençliğinden itibaren göz makyajını oldukça yoğun kullandığını ve çoğu zaman makyajını temizlemeden uyuduğunu anlattı.

'Ben bir milenyum kuşağıyım. Keskin göz makyajları, kuyruklu eyeliner ve gözün iç kısmına eyeliner çekmek gibi şeyler yapardım. Meğer bunlar gözlerim için hiç iyi değilmiş' diyen Koseki, uzmanından makyaj kalıntılarının göz kapaklarındaki Meibomian bezlerine ulaşabildiğini öğrendi.

Bu bezler gözlerin kaygan kalmasını sağlayan yağları üretiyor. Koseki'ye göre yıllarca göz makyajıyla uyumak, bu bezlerin işlevini olumsuz etkileyerek yaşadığı problemlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Koseki, 'Bunun böyle bir şeye yol açabileceğini bilseydim, geceleri mutlaka yüzümü ve gözlerimi temizleme alışkanlığı edinirdim' dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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