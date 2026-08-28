20 Yıl Boyunca Göz Makyajıyla Uyudu, Tedavisi Olmayan Göz Hastalığına Yakalandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/wo...
Göz makyajını temizlemeden uyumak, çoğu kişinin zaman zaman yaptığı masum bir alışkanlık gibi görünse de sonuçları ciddi olabilir. ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki, yaklaşık 20 yıl boyunca göz makyajıyla uyuduktan sonra tekrarlayan kornea yırtıkları ve kronik bir göz rahatsızlığıyla mücadele etmeye başladı. Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle günlük hayatı altüst olan Koseki, şimdi gözlerini korumak için her gün uyguladığı zahmetli bakım rutinini anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki, yıllarca göz makyajını temizlemeden uyumasının ardından ciddi bir göz rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meibomian bezleri, gözyaşının buharlaşmasını önleyen ve göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olan yağları salgılıyor.
Koseki'nin yaşadığı kornea yırtıkları, günlük hayatını ciddi şekilde etkiledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın