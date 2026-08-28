20 Yıl Boyunca Göz Makyajıyla Uyudu, Tedavisi Olmayan Göz Hastalığına Yakalandı

Gözlerindeki yırtıklar nedeniyle yaklaşık 48 saat boyunca çalışamadığını, araç kullanamadığını ve çocuklarıyla ilgilenmekte zorlandığını anlatan kadın, bu süreçte karanlık bir odada beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Yaşadığı ağrıyı 'dayanılmaz' olarak tanımlayan Koseki, kornea yırtığının verdiği acının doğum sancısından bile daha zor geldiğini belirterek, 'Bir kornea yırtığı daha yaşamaktansa yeniden doğum yapmayı tercih ederim' ifadelerini kullandı.

Fakat Koseki'nin asıl dikkat çekici açıklaması, hastalığının muhtemel nedenini öğrendiğinde geldi.

Yıllarca Göz Makyajıyla Uyudu

Koseki, gençliğinden itibaren göz makyajını oldukça yoğun kullandığını ve çoğu zaman makyajını temizlemeden uyuduğunu anlattı.

'Ben bir milenyum kuşağıyım. Keskin göz makyajları, kuyruklu eyeliner ve gözün iç kısmına eyeliner çekmek gibi şeyler yapardım. Meğer bunlar gözlerim için hiç iyi değilmiş' diyen Koseki, uzmanından makyaj kalıntılarının göz kapaklarındaki Meibomian bezlerine ulaşabildiğini öğrendi.

Bu bezler gözlerin kaygan kalmasını sağlayan yağları üretiyor. Koseki'ye göre yıllarca göz makyajıyla uyumak, bu bezlerin işlevini olumsuz etkileyerek yaşadığı problemlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Koseki, 'Bunun böyle bir şeye yol açabileceğini bilseydim, geceleri mutlaka yüzümü ve gözlerimi temizleme alışkanlığı edinirdim' dedi.