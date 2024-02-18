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Bit Pazarından Bulunan En İyi Şey! 2002 Yılında Bir Kedi İçin Hazırlanmış Fotoğraf Albümüne Bayılacaksınız

Bit Pazarından Bulunan En İyi Şey! 2002 Yılında Bir Kedi İçin Hazırlanmış Fotoğraf Albümüne Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:28

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Dünya üzerindeki en sevimli varlıklar kediler olabilir. Eşsiz karakterleri, tatlı halleri ile gününüze basit bit şekilde enerji katabilirler. Onlarla geçirilen her an, hayatımıza ayrı bir renk katar. Kediler, sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda iyi birer dosttur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tturshu
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'tturshu' isimli TikTok kullanıcısı, bit pazarında bir kedi için hazırlanmış fotoğraf albümü buldu.

'tturshu' isimli TikTok kullanıcısı, bit pazarında bir kedi için hazırlanmış fotoğraf albümü buldu.

2002 yılından kalan albüm bir yandan kedi sahiplerine ilham verirken bir yandan da hem kedi hem de sahiplerinin şu an nerede olduklarını merak ettirdi.

2002 yılından kalan albüm bir yandan kedi sahiplerine ilham verirken bir yandan da hem kedi hem de sahiplerinin şu an nerede olduklarını merak ettirdi.

İşte o albüm;

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