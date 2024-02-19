Dünyada Cenneti Yaşıyorlar! Dünyayı Gezen Bir Genç Katar'da Doğsaydınız Hayatınızın Nasıl Olacağını Anlattı

Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'

Henüz 3 Yaşında Olan Tatlı Bebeğin Öyle Bir Enerjisi Var ki Dans Ettiği Anlara Bayılacaksınız