Dünyada Cenneti Yaşıyorlar! Dünyayı Gezen Bir Genç Katar'da Doğsaydınız Hayatınızın Nasıl Olacağını Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@onurcancamm/v...
'onurcancamm' isimli sosyal medya kullanıcısını, dünyayı gezdiği paylaşımlarımdan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Katar seyahati sırasında, Katar'da doğmanın ne gibi avantajları olduğunu paylaştı.
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Çam'ın söylediğine göre ülkede elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler ücretsiz, herhangi bir gelir vergisi de ödenmiyor.
Bunun gibi birçok fırsatın sunulduğu videonun ardından "Dünyada cenneti yaşıyorlar." yorumları yapıldığı gibi, nasıl Katar'a gidilebileceğinin de yolları aranmaya başladı.
İşte o video;
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Videonun ardından Katar'a gitmenin yolarını arayanlardan sorular da geldi;
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300.000'lik kemik nüfusa sahipler, bi zahmet yapsınlar yani. Sonradan vatandaş olanlar bu imkanlardan faydalanamıyor diye biliyorum.
Aynen..kendilerinden olmayan herkese bildiğin köle muamelesi yapıyorlar...
Katarlı bir kadınla evlenseniz şu oluyor, kadın vatandaşlıktan atılıyor. Erkek, başka bir ülke vatandaşı kadınla evlenince de, sadece çocukları vatandaş oluy... Devamını Gör