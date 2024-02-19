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Dünyada Cenneti Yaşıyorlar! Dünyayı Gezen Bir Genç Katar'da Doğsaydınız Hayatınızın Nasıl Olacağını Anlattı

Dünyada Cenneti Yaşıyorlar! Dünyayı Gezen Bir Genç Katar'da Doğsaydınız Hayatınızın Nasıl Olacağını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:07 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 18:08

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'onurcancamm' isimli sosyal medya kullanıcısını, dünyayı gezdiği paylaşımlarımdan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Katar seyahati sırasında, Katar'da doğmanın ne gibi avantajları olduğunu paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@onurcancamm/v...
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Çam'ın söylediğine göre ülkede elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler ücretsiz, herhangi bir gelir vergisi de ödenmiyor.

Çam'ın söylediğine göre ülkede elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler ücretsiz, herhangi bir gelir vergisi de ödenmiyor.

Ayrıca yurt dışında okumak isteyen gençlere yardım yapılıyor, iş kurmak isteyenlere ise faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Bunun gibi birçok fırsatın sunulduğu videonun ardından "Dünyada cenneti yaşıyorlar." yorumları yapıldığı gibi, nasıl Katar'a gidilebileceğinin de yolları aranmaya başladı.

Bunun gibi birçok fırsatın sunulduğu videonun ardından "Dünyada cenneti yaşıyorlar." yorumları yapıldığı gibi, nasıl Katar'a gidilebileceğinin de yolları aranmaya başladı.

İşte o video;

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Videonun ardından Katar'a gitmenin yolarını arayanlardan sorular da geldi;

Videonun ardından Katar'a gitmenin yolarını arayanlardan sorular da geldi;

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Putler

300.000'lik kemik nüfusa sahipler, bi zahmet yapsınlar yani. Sonradan vatandaş olanlar bu imkanlardan faydalanamıyor diye biliyorum.

Cengiz Kayacan

Aynen..kendilerinden olmayan herkese bildiğin köle muamelesi yapıyorlar...

Wallis walking

Katarlı bir kadınla evlenseniz şu oluyor, kadın vatandaşlıktan atılıyor. Erkek, başka bir ülke vatandaşı kadınla evlenince de, sadece çocukları vatandaş oluy... Devamını Gör