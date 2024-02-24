Çekindiğinden Söyleyememişti: 'Çiğ Bacon'a Dokunmaktan Rahatsız Olan Türk Gence Yöneticisinden Büyük Jest

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3apboGonyc/
Yurt dışında yeni bir yaşama başlamak, iş bulmak ve çalışma ortamına alışmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Amerika'da bir fast food dükkanında çalışan gencin başına tatlı bir olay geldi.
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Çalışmaya başlayalı henüz 1 hafta bile olmayan gencin çiğ bacona dokunmaktan rahatsız olduğunu fark eden yöneticisi gence durumu sordu.
Bununla ilgili uyarı alacağını düşünen genç çiğ bacona dokunmayı sevmediğini ama bunun işinin bir parçası olduğunu, bu yüzden yapabileceğini söyledi.
Yöneticisi ise herhangi bir problem olmadığını, kendisini rahatsız hissettiğinde birinden yardım isteyebileceğini belirtti.
İşte o anlar;
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İşte müslüman olmadığı için cennete gidemeyecek olan gavur bir yönetici…
hemşireyim bir hastanede ve kan alırken hasta koltuğa oturuyor bizim ise oturagimiz yok yere çömelerek kan alıyoruz defalarca dile getirdim yine de çözüm yok... Devamını Gör
Çok geçmiş olsun