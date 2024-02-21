Fabrikada Çalışan Bir Çocuğa Mesai Arkadaşları Tarafından Yapılan Doğum Günü Süprizi Duygulandırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@supervideolar...
Tüm çocukların eşit koşullarda büyüdüğü, aynı hayalleri paylaştığı bir dünya herkesin hayali. Her çocuğun sınırlarını aşabilecekleri, fırsat eşitliğinin hüküm sürdüğü, kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceği bir yer günümüz dünyasında hala mümkün değil.
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Fabrikada çalışan bir çocuğa iş arkadaşları doğum günü için bir sürpriz hazırladı.
Çocuğun o anlardaki mahçup mutluluğu, gözünü işinden ayıramayışı izleyenleri duygulandırdı.
İşte o anlar;
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Ben üzülmedim çünkü hırsız yada sapık olarak çıkmadı karşımıza, beyefendiliğine ve terbiyesine hayran kaldım yaşı küçük evet bazı şeyleri yaşamamış olabilir ... Devamını Gör
Aynen öyle çok sessiz ve utangaç duruyor
İyi bir usta olacağın hamurunun kalitesi çok belli hep böyle iyi kal doğumgünün kutlu olsun🙏
Dürüst şekilde çalışıp para kazananlara selam olsun. Dürüst olmayınında amk.