Fabrikada Çalışan Bir Çocuğa Mesai Arkadaşları Tarafından Yapılan Doğum Günü Süprizi Duygulandırdı

Tüm çocukların eşit koşullarda büyüdüğü, aynı hayalleri paylaştığı bir dünya herkesin hayali. Her çocuğun sınırlarını aşabilecekleri, fırsat eşitliğinin hüküm sürdüğü, kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceği bir yer günümüz dünyasında hala mümkün değil.