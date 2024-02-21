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Ücretsiz Yapılabilecek En İyi Etlinlik! Tanımadıkları İnsanların Düğününe Gidip Düğünü Puanladılar

Ücretsiz Yapılabilecek En İyi Etlinlik! Tanımadıkları İnsanların Düğününe Gidip Düğünü Puanladılar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 15:50 Son Güncelleme: 21.02.2024 - 16:06

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Ekonomideki kötü gidişat en çok gençleri etkiledi bildiğiniz üzere. Gençlerin yapabileceği etkinlikler artık oldukça kısıtlı. Onlar da ücretsiz bir şekilde eğlenmenin yollarını arıyor ve yaratıcılıklarıyla birbirinden ilginç fikirlere imza atıyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3YKm2...
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Gençlerden yine ilginç bir fikir geldi ve hiç tanımadıkları insanların düğünlerine giderek eğlenmeye karar verdiler.

Gençlerden yine ilginç bir fikir geldi ve hiç tanımadıkları insanların düğünlerine giderek eğlenmeye karar verdiler.

Bir yandan da düğünü puanladıkları o video izleyenlere de fikir verdi.

Bir yandan da düğünü puanladıkları o video izleyenlere de fikir verdi.

İşte o video;

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rcpbyrm

lan esnafta 5 tl yok sizde nasıl var ?

Mustafa özkan

Ben de bugün şantiyede , İşçilerin performansını puanladım. Ustam bugün sana 10 üzerinden 5 veriyorum dedim. Güldük geçtik. :))

1.Harald

Yazın arkadaşlarla 2şer bira içip, yakınlarda olan bir düğüne gitmeye iddaya girdik. düğüne gidip miss gibi birde erik dalı oynadık. Tahminimce gelinin annes... Devamını Gör