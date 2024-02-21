Ücretsiz Yapılabilecek En İyi Etlinlik! Tanımadıkları İnsanların Düğününe Gidip Düğünü Puanladılar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3YKm2...
Ekonomideki kötü gidişat en çok gençleri etkiledi bildiğiniz üzere. Gençlerin yapabileceği etkinlikler artık oldukça kısıtlı. Onlar da ücretsiz bir şekilde eğlenmenin yollarını arıyor ve yaratıcılıklarıyla birbirinden ilginç fikirlere imza atıyorlar.
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Gençlerden yine ilginç bir fikir geldi ve hiç tanımadıkları insanların düğünlerine giderek eğlenmeye karar verdiler.
Bir yandan da düğünü puanladıkları o video izleyenlere de fikir verdi.
İşte o video;
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lan esnafta 5 tl yok sizde nasıl var ?
Ben de bugün şantiyede , İşçilerin performansını puanladım. Ustam bugün sana 10 üzerinden 5 veriyorum dedim. Güldük geçtik. :))
Yazın arkadaşlarla 2şer bira içip, yakınlarda olan bir düğüne gitmeye iddaya girdik. düğüne gidip miss gibi birde erik dalı oynadık. Tahminimce gelinin annes... Devamını Gör