Yapılacaklar Listesine Eklendi: Arabalarıyla Kutu Kutu Pense Oynayan Gençlerin Gülümseten Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zehraaslngl/v...
Gençler, her zaman ve her durumda eğlenmeyi başarabilen enerjik ve yaşam dolu bireyler. Gençlerin bu enerjisi ve eğlenceye olan tutkusu, bazen en olmadık zamanlarda ortaya çıkıp hiçbirimizin aklının ucundan geçmeyecek etkinliklere dönüşebiliyor.
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Bir grup genç arabalarıyla, hepimizin çocukluk oyunu olan 'kutu kutu pense' oyununu oynadı.
Arabalarından şarkıyı açıp mahallenin ortasında dönen gençler mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.
Bir komşuları tarafından kaydedilen o görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
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