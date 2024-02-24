Türkler İçin Almanya'da Yaşamanın Kabus Gibi Bir şey Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3dJzR...
Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Ülkemiz ekonomisindeki kötü gidişat insanların rotalarını yurt dışına çevirmelerine sebep oldu. en çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor.
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Almanların çok soğuk ve disiplinli insanlar oldukları bilinir. 1,5 yıldır Almanya'da yaşayan bir kadın da bu noktalara değinerek, Türkler için Almanya'da yaşamanın tam bir kabus olduğunu söyledi.
"Almanya ile ilgili düşüncelerim neredeyse 180 derece değişti." diyen kadının o sözleri tartışma yarattı.
İşte o video;
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