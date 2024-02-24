Görüş Bildir
Haberler
Video
Türkler İçin Almanya'da Yaşamanın Kabus Gibi Bir şey Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Türkler İçin Almanya'da Yaşamanın Kabus Gibi Bir şey Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 00:03

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Ülkemiz ekonomisindeki kötü gidişat insanların rotalarını yurt dışına çevirmelerine sebep oldu. en çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3dJzR...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanların çok soğuk ve disiplinli insanlar oldukları bilinir. 1,5 yıldır Almanya'da yaşayan bir kadın da bu noktalara değinerek, Türkler için Almanya'da yaşamanın tam bir kabus olduğunu söyledi.

Almanların çok soğuk ve disiplinli insanlar oldukları bilinir. 1,5 yıldır Almanya'da yaşayan bir kadın da bu noktalara değinerek, Türkler için Almanya'da yaşamanın tam bir kabus olduğunu söyledi.

"Almanya ile ilgili düşüncelerim neredeyse 180 derece değişti." diyen kadının o sözleri tartışma yarattı.

"Almanya ile ilgili düşüncelerim neredeyse 180 derece değişti." diyen kadının o sözleri tartışma yarattı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?