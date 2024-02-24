Erkeklerin Eşlerine 'Fazla' Yardım Etmesinin Fıtrattan Çıkmak Olduğunu Öğrendiğini Söyleyen Kadın

Birlikteliğin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için, eşlerin birbirlerine destek olmaları, birbirlerinin yüklerini hafifletmeleri gerekmektedir. Yardımlaşma, hem günlük yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmada, hem de hayatın büyük sorunları karşısında birlikte hareket etmede büyük önem taşır. Fakat bazı işlerin tek bir tarafın görevi gibi kabul edilmesi, aradaki dengeyi büyük ölçüde bozuyor.