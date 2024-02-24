Görüş Bildir
Haberler
Video
Erkeklerin Eşlerine 'Fazla' Yardım Etmesinin Fıtrattan Çıkmak Olduğunu Öğrendiğini Söyleyen Kadın

Erkeklerin Eşlerine 'Fazla' Yardım Etmesinin Fıtrattan Çıkmak Olduğunu Öğrendiğini Söyleyen Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 20:34 Son Güncelleme: 24.02.2024 - 20:36

İçerik Devam Ediyor

Birlikteliğin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için, eşlerin birbirlerine destek olmaları, birbirlerinin yüklerini hafifletmeleri gerekmektedir. Yardımlaşma, hem günlük yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmada, hem de hayatın büyük sorunları karşısında birlikte hareket etmede büyük önem taşır. Fakat bazı işlerin tek bir tarafın görevi gibi kabul edilmesi, aradaki dengeyi büyük ölçüde bozuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3keKqytGt4/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın, evliliklerinin ilk günlerinde eşinden kendisine yardım etmesini istediğini, çünkü sosyal medyada gördüğü diğer çiftlerin bunu yaptığını ve normal olanın bu olduğunu düşündüğünü anlattı.

Bir kadın, evliliklerinin ilk günlerinde eşinden kendisine yardım etmesini istediğini, çünkü sosyal medyada gördüğü diğer çiftlerin bunu yaptığını ve normal olanın bu olduğunu düşündüğünü anlattı.

Fakat sonrasında aldığı eğitimlerle bunun tamamen yanlış olduğunu öğrendiğini , erkeğin 'ölçülü bir şekilde' yardım etmesi gerektiğini, fazlasının fıtrattan çıkmak olduğunu söyledi.

Fakat sonrasında aldığı eğitimlerle bunun tamamen yanlış olduğunu öğrendiğini , erkeğin 'ölçülü bir şekilde' yardım etmesi gerektiğini, fazlasının fıtrattan çıkmak olduğunu söyledi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?