İstanbul Havalimanı'nda Cuma Hutbesi İşitme Engelli Vatandaşlar İçin İşaret Dilinde Sunuldu

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları için birçok alanda birbirinden farklı projeler gerçekleştiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda da işitme engelli vatandaşlarımız için bir ilke imza atıldı.
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İşitme engelli çalışanlar ve yolcuların Cuma hutbesini anlayabilmeleri için, hutbe işaret dili kullanılarak sunuldu.
Eyüpsultan Müftülüğü'ne bağlı Hicret Kuran Kursu'ndaki Kur'anı Kerim öğreticisi Bekir Baş, minberin yanında durarak hutbeyi işaret diliyle aktardı.
İşte o anlar;
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