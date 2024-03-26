Cinsiyet Açıklama Partisinde Ne Yapacağını Tam Olarak Anlayamayan Minik Abladan Küçük Sabotaj

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ladbible/vide...
Son dönemde birbirinden ilginç konseptlerde birbirinden yaratıcı cinsiyet açıklama partileriyle karşılaşıyoruz. Aşırı görkemli partilerin yanında aile içinde gerçekleştirlen cinsiyet partileri de sosyal medyada beğeni topluyor.
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Bir aile cinsiyet açıklama partisine bebeğin minik ablası da dahil edilmek istedi.
Fakat eline makas verilen abla ne yapacağını tam olarak anlamayınca parti sonuçlanmadan bitti.
İşte o anlar;
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