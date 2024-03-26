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Cinsiyet Açıklama Partisinde Ne Yapacağını Tam Olarak Anlayamayan Minik Abladan Küçük Sabotaj

Cinsiyet Açıklama Partisinde Ne Yapacağını Tam Olarak Anlayamayan Minik Abladan Küçük Sabotaj

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 16:11

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Son dönemde birbirinden ilginç konseptlerde birbirinden yaratıcı cinsiyet açıklama partileriyle karşılaşıyoruz. Aşırı görkemli partilerin yanında aile içinde gerçekleştirlen cinsiyet partileri de sosyal medyada beğeni topluyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ladbible/vide...
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Bir aile cinsiyet açıklama partisine bebeğin minik ablası da dahil edilmek istedi.

Bir aile cinsiyet açıklama partisine bebeğin minik ablası da dahil edilmek istedi.

Fakat eline makas verilen abla ne yapacağını tam olarak anlamayınca parti sonuçlanmadan bitti.

Fakat eline makas verilen abla ne yapacağını tam olarak anlamayınca parti sonuçlanmadan bitti.

İşte o anlar;

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