Görüş Bildir
Haberler
Video
Üvey Babasına "Beni Evlat Edinir misin?" Sorusunu Sormak İçin Seçtiği Yöntemle Herkesi Duygulandıran Minik

Üvey Babasına "Beni Evlat Edinir misin?" Sorusunu Sormak İçin Seçtiği Yöntemle Herkesi Duygulandıran Minik

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 23:49

İçerik Devam Ediyor

Ebeveyn olmak elbette dünyanın en duygusal süreçlerinden biri. Özellikle evlat edinme yoluyla ebeveyn olanlar bu süreçte daha yüksek ve daha karmaşık bir duygu durumu yaşayabiliyorlar. Bu, her birinin kendi benzersiz hikayesi ve yaşadığı duygusal dalgalanmalarla dolu, olağanüstü bir yolculuk.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evlat edinilme sürecinde olan bir kız babasına, onu evlat edinip edinmeyeceklerini sormak için duygulandıran bir yöntem seçti.

Evlat edinilme sürecinde olan bir kız babasına, onu evlat edinip edinmeyeceklerini sormak için duygulandıran bir yöntem seçti.

Kızın babası için yazdıkları hem babasının hem o anları izleyenlerin kalbini ısıttı.

Kızın babası için yazdıkları hem babasının hem o anları izleyenlerin kalbini ısıttı.

İşte ol video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
7
6
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Yapma işte bunu gece gece 🥺🥺🥺

hedefsizkitle

Adam nasıl bi babalık yaptıysa çocuk evladı olmak için can atıyor helal olsun. Öz evladının hayatını kaydıran baba müsveddelerine ders diye okutacaksın bu ad... Devamını Gör

Şeyh Abdulbaki Erol

Evlat edinmek haramdır. Allah yasaklamıştır. Her kim evlatlık edinirse büyük günah işlemiş olur. Peygamberimiz sırf evlatlık kurumun ne kadar günah ve saçma ... Devamını Gör

Otto Skorzeny

👉👉👉👉👉👉 hatta yetmez 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉