Üvey Babasına "Beni Evlat Edinir misin?" Sorusunu Sormak İçin Seçtiği Yöntemle Herkesi Duygulandıran Minik

Ebeveyn olmak elbette dünyanın en duygusal süreçlerinden biri. Özellikle evlat edinme yoluyla ebeveyn olanlar bu süreçte daha yüksek ve daha karmaşık bir duygu durumu yaşayabiliyorlar. Bu, her birinin kendi benzersiz hikayesi ve yaşadığı duygusal dalgalanmalarla dolu, olağanüstü bir yolculuk.
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Evlat edinilme sürecinde olan bir kız babasına, onu evlat edinip edinmeyeceklerini sormak için duygulandıran bir yöntem seçti.
Kızın babası için yazdıkları hem babasının hem o anları izleyenlerin kalbini ısıttı.
İşte ol video;
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Yapma işte bunu gece gece 🥺🥺🥺
Adam nasıl bi babalık yaptıysa çocuk evladı olmak için can atıyor helal olsun. Öz evladının hayatını kaydıran baba müsveddelerine ders diye okutacaksın bu ad... Devamını Gör
Evlat edinmek haramdır. Allah yasaklamıştır. Her kim evlatlık edinirse büyük günah işlemiş olur. Peygamberimiz sırf evlatlık kurumun ne kadar günah ve saçma ... Devamını Gör
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