Trafikte Birbiriyle İnatlaşan İki Sürücü Bahçelievler Yan Yol Girişindeki Bariyerlere Sıkıştı

Trafikte yaşanan çatışmalar, sıklıkla tuhaf tartışmalara ve dikkat çekici manzaralara yol açabiliyor. Bu durumlar, çoğu zaman sürücülerin sabırsızlığı, anlaşmazlıkları ve çatışmaları sonucunda meydana geliyor ve genellikle ilginç görüntüler oluşturuyor.
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Bahçelievler yan yol girişinde iki sürücü yol verme meselesinde inatlaştı.
Yola aynı anda giren iki sürücü bariyerlere sıkışında ortaya güldüren bir görüntü çıktı.
İşte o görüntüler;
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