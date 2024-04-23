AK Partili Babalarının Doğum Gününü Erdoğan'ın "İyi ki Doğdun" Sesiyle Kutlayan Aile

Ülkemizdeki siyasi partiler, sadece politik arenada değil, yaşamımızın her köşesinde hissedilen bir etkiye sahip oluyor. Onların varlığı ve eylemleri, sadece siyasi çerçeveyle sınırlı kalmıyor, aksine hayatımızın her yönünü şekillendirebiliyor.