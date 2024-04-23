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AK Partili Babalarının Doğum Gününü Erdoğan'ın "İyi ki Doğdun" Sesiyle Kutlayan Aile

AK Partili Babalarının Doğum Gününü Erdoğan'ın "İyi ki Doğdun" Sesiyle Kutlayan Aile

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 13:17 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 13:21

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Ülkemizdeki siyasi partiler, sadece politik arenada değil, yaşamımızın her köşesinde hissedilen bir etkiye sahip oluyor. Onların varlığı ve eylemleri, sadece siyasi çerçeveyle sınırlı kalmıyor, aksine hayatımızın her yönünü şekillendirebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@moodydamla/vi...
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Bir aile, AK Partili babalarına doğum gününde hiç beklemediği bir sürpriz hazırladı.

Bir aile, AK Partili babalarına doğum gününde hiç beklemediği bir sürpriz hazırladı.

Doğum günü Erdoğan'ın sesiyle kutlanan baba, duygusal anlar yaşadıktan sonra dans da etti.

Doğum günü Erdoğan'ın sesiyle kutlanan baba, duygusal anlar yaşadıktan sonra dans da etti.

İşte o kutlama;

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