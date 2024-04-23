AK Partili Babalarının Doğum Gününü Erdoğan'ın "İyi ki Doğdun" Sesiyle Kutlayan Aile

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Ülkemizdeki siyasi partiler, sadece politik arenada değil, yaşamımızın her köşesinde hissedilen bir etkiye sahip oluyor. Onların varlığı ve eylemleri, sadece siyasi çerçeveyle sınırlı kalmıyor, aksine hayatımızın her yönünü şekillendirebiliyor.
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Bir aile, AK Partili babalarına doğum gününde hiç beklemediği bir sürpriz hazırladı.
Doğum günü Erdoğan'ın sesiyle kutlanan baba, duygusal anlar yaşadıktan sonra dans da etti.
İşte o kutlama;
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