Teknede Nikahları Kıyılırken Batmanın Eşiğine Gelen Çiftin O Anlarını İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gzd_bkr/video...
Günümüzde çiftler, düğünlerini unutulmaz kılmak için yaratıcı konseptlere yöneliyor. Standart düğün ritüellerinin dışına çıkmak, farklı ve özgün bir deneyim sunmak istiyorlar. Her detayın özenle düşünüldüğü, kişiye özel tasarımların ve fikirlerin hayata geçirildiği bu düğünler, hem çiftlerin hem de davetlilerin uzun süre hafızalarında kalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir çift nikahlarının bir teknede kıyılmasını istedi.
Fakat hava muhalefeti hesap edilemeyince ortaya gergin görüntüler çıktı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın