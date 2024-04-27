Teknede Nikahları Kıyılırken Batmanın Eşiğine Gelen Çiftin O Anlarını İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Günümüzde çiftler, düğünlerini unutulmaz kılmak için yaratıcı konseptlere yöneliyor. Standart düğün ritüellerinin dışına çıkmak, farklı ve özgün bir deneyim sunmak istiyorlar. Her detayın özenle düşünüldüğü, kişiye özel tasarımların ve fikirlerin hayata geçirildiği bu düğünler, hem çiftlerin hem de davetlilerin uzun süre hafızalarında kalıyor.