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Teknede Nikahları Kıyılırken Batmanın Eşiğine Gelen Çiftin O Anlarını İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Teknede Nikahları Kıyılırken Batmanın Eşiğine Gelen Çiftin O Anlarını İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:33

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Günümüzde çiftler, düğünlerini unutulmaz kılmak için yaratıcı konseptlere yöneliyor. Standart düğün ritüellerinin dışına çıkmak, farklı ve özgün bir deneyim sunmak istiyorlar. Her detayın özenle düşünüldüğü, kişiye özel tasarımların ve fikirlerin hayata geçirildiği bu düğünler, hem çiftlerin hem de davetlilerin uzun süre hafızalarında kalıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gzd_bkr/video...
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Bir çift nikahlarının bir teknede kıyılmasını istedi.

Bir çift nikahlarının bir teknede kıyılmasını istedi.

Fakat hava muhalefeti hesap edilemeyince ortaya gergin görüntüler çıktı.

Fakat hava muhalefeti hesap edilemeyince ortaya gergin görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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