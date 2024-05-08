"Aracınız Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?": ABD'de Garsonluk Yapan Bir Gencin 5 Milyon TL Değerinde Aracı

'Aracınız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?' videolarına hem yerli hem yabancı sosyal medya kullanıcılarında sık sık rastlıyoruz. Bu videolarda genel olarak dudak uçuklatan fiyatları olan arabaların yüksek meslek gruplarından olan kişilere ait olduğunu görüyoruz.