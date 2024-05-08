"Aracınız Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?": ABD'de Garsonluk Yapan Bir Gencin 5 Milyon TL Değerinde Aracı

'Aracınız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?' videolarına hem yerli hem yabancı sosyal medya kullanıcılarında sık sık rastlıyoruz. Bu videolarda genel olarak dudak uçuklatan fiyatları olan arabaların yüksek meslek gruplarından olan kişilere ait olduğunu görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'de garsonluk yapan Erzurumlu bir gence de aracının fiyatı ve mesleği soruldu.
Gencin garson maaşıyla 5 milyon TL değerinde bir araca sahip olması izleyenleri şaşırttı.
İşte o araba;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın