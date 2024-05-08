Görüş Bildir
Haberler
Video
"Aracınız Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?": ABD'de Garsonluk Yapan Bir Gencin 5 Milyon TL Değerinde Aracı

"Aracınız Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?": ABD'de Garsonluk Yapan Bir Gencin 5 Milyon TL Değerinde Aracı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 20:38

İçerik Devam Ediyor

'Aracınız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?' videolarına hem yerli hem yabancı sosyal medya kullanıcılarında sık sık rastlıyoruz. Bu videolarda genel olarak dudak uçuklatan fiyatları olan arabaların yüksek meslek gruplarından olan kişilere ait olduğunu görüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

ABD'de garsonluk yapan Erzurumlu bir gence de aracının fiyatı ve mesleği soruldu.

ABD'de garsonluk yapan Erzurumlu bir gence de aracının fiyatı ve mesleği soruldu.

Gencin garson maaşıyla 5 milyon TL değerinde bir araca sahip olması izleyenleri şaşırttı.

Gencin garson maaşıyla 5 milyon TL değerinde bir araca sahip olması izleyenleri şaşırttı.

İşte o araba;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın