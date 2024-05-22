Görüş Bildir
Haberler
Video
Nevşin Mengü Tepki Çeken Sokak Hayvanları Kararı Hakkında Konuştu: "Sokak Köpeği Durduk Yere Saldırmaz"

Nevşin Mengü Tepki Çeken Sokak Hayvanları Kararı Hakkında Konuştu: "Sokak Köpeği Durduk Yere Saldırmaz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 22:25

İçerik Devam Ediyor

Ak Parti'nin, sokak köpeklerinin barınağa alındıktan sonra, 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulması ile ilgili yasa tasarısı hayvan severlerin tepkisini çekti bildiğiniz üzere.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nevşin Mengü de tüm Türkiye'nin konuştuğu bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

Nevşin Mengü de tüm Türkiye'nin konuştuğu bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

"Köpekle anlaşmanın bir yolu var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da korktuğu için bağırarak senin peşinden koşar." diyen Mengü, köpeklerin durduk yere saldırmadığını söyledi.

"Köpekle anlaşmanın bir yolu var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da korktuğu için bağırarak senin peşinden koşar." diyen Mengü, köpeklerin durduk yere saldırmadığını söyledi.

İşte o konuşma;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
17
13
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Malum Şahıs

lüks rezidansında özel tür köpekleri sevmeyi bırak da çık,sokakları bir gez dolaş

mamamia

Kendimi tam bir hayvansever olarak tanımlıyorum ancak durduk yere de saldırabilir içgüdü ile. Ya öyle yetiştirilmiş olabilir çevre tarafından öte yandan zara... Devamını Gör

ugur333

azıcık saçmalamış. Hangi Almanya'da sokak köpeği var mış? Almanya'da köpekler ya evde yada barınakta. Sahip bulunamayan köpekler uyutuluyor. Nerden duymuş, m... Devamını Gör

ugur333

cem72002 diyor ki: https://eksisozluk.com/entry/135985157