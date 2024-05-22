Nevşin Mengü Tepki Çeken Sokak Hayvanları Kararı Hakkında Konuştu: "Sokak Köpeği Durduk Yere Saldırmaz"

Ak Parti'nin, sokak köpeklerinin barınağa alındıktan sonra, 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulması ile ilgili yasa tasarısı hayvan severlerin tepkisini çekti bildiğiniz üzere.
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Nevşin Mengü de tüm Türkiye'nin konuştuğu bu konu hakkında bir açıklama yaptı.
"Köpekle anlaşmanın bir yolu var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da korktuğu için bağırarak senin peşinden koşar." diyen Mengü, köpeklerin durduk yere saldırmadığını söyledi.
İşte o konuşma;
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lüks rezidansında özel tür köpekleri sevmeyi bırak da çık,sokakları bir gez dolaş
Kendimi tam bir hayvansever olarak tanımlıyorum ancak durduk yere de saldırabilir içgüdü ile. Ya öyle yetiştirilmiş olabilir çevre tarafından öte yandan zara... Devamını Gör
azıcık saçmalamış. Hangi Almanya'da sokak köpeği var mış? Almanya'da köpekler ya evde yada barınakta. Sahip bulunamayan köpekler uyutuluyor. Nerden duymuş, m... Devamını Gör
cem72002 diyor ki: https://eksisozluk.com/entry/135985157