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İnsan Dostunun "Kedinizin Size Tamamen Güveniyor mu?" Testini Uyguladığı Kedinin Sevimli Anları

İnsan Dostunun "Kedinizin Size Tamamen Güveniyor mu?" Testini Uyguladığı Kedinin Sevimli Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 17:49

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Kediler, dünya üzerindeki en sevimli ve en ilginç canlılar. Onların ne zaman ne yapacağını tahmin etmek neredeyse imkansız. Kendine özgü karakterleri ve davranışlarıyla kediler, her zaman insanların hayatlarını renklendiren ve zenginleştiren varlıklar olmuşlardır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ayannurefsan/...
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Bir kadın patili dostuna bir güven testi uyguladı.

Bir kadın patili dostuna bir güven testi uyguladı.

Testi başarıyla geçen ikilinin sevimli anları beğeni topladı.

Testi başarıyla geçen ikilinin sevimli anları beğeni topladı.

İşte o test;

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