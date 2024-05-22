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İnanılmaz Bir An: Doğuma Günler Kala Bir Annenin Karnında Hareket Eden Bebeğin Görüntüsü

İnanılmaz Bir An: Doğuma Günler Kala Bir Annenin Karnında Hareket Eden Bebeğin Görüntüsü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 23:53

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Hamilelik, her bir aşamasıyla kendine özgü bir büyüye sahip olan, hayatın en kutsal ve eşsiz dönemlerinden biri. Bu süreç, bir yandan yeni bir yaşamın başlangıcını temsil ederken, diğer yandan da annenin bedeninde ve ruhunda yaşadığı derin değişimleri ifade eder. Hamilelik, bir kadının hayatındaki en özel ve anlamlı dönemlerden biri olarak kabul edilir. Bu süreçte, anne adayı, bebeğinin her hareketini hissetmeye başlar ve bu da onunla olan bağını daha da güçlendirir.

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Bir anne adayı, doğuma günler kala karnındaki hareketleri paylaştı.

Bir anne adayı, doğuma günler kala karnındaki hareketleri paylaştı.

Bebeğin resmen dışardaki kadar rahat hareket ettiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Bebeğin resmen dışardaki kadar rahat hareket ettiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o anlar;

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