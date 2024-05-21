Giderek Daha da Doğalı Yapılıyor: Bir Adam Son Dönemde Popüler Olan Göz Rengi Değiştirme Operasyonunu Paylaştı

Son dönemde estetik dünyasında inanılmaz yenilikler oldu. Öyle ki, daha önce hiç ihtiyacımız olduğunu düşünmediğimiz birçok operasyona ihtiyacımız var gibi hissediyoruz.
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Bir adam son dönemde popüler olan göz rengi değiştirme operasyonu sürecini paylaştı.
Operasyon sonucunun, daha önce bu operasyonu geçiren diğer kişilere göre daha doğal görünmesi, bu teknolojinin giderek daha da gelişeceğini gösterdi.
İşte o operasyon;
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