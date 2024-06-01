Bu Nasıl Rahatlık? İstanbul'da Bir Hırsız Girdiği Binadan Çalacağı Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi İnceledi

Bazen hırsızların gösterdiği cesaret ve rahatlık, her birimizi hayrete düşürebiliyor. Yaptıkları eylemler karşısında, onların bu denli cüretkar ve sakin olabilmeleri, gerçekten de çoğu zaman anlaşılır gibi değil. Bu durum, onların suç işleme konusundaki profesyonelliklerini ve soğukkanlılıklarını gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Sultangazi'de ayakkabı çalmak için bir binaya giren bir hırsız, ayakkabıları bir mağazadaymış gibi uzun uzun inceledi.
Beğendiği ayakkabıyı bulana kadar binayı dolaşan hırsızın o anlardaki rahatlığı görenleri şoke etti.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Adlî kontrol şartıyla serbest kalmaktan gelen bir rahatlık.