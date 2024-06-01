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Bu Nasıl Rahatlık? İstanbul'da Bir Hırsız Girdiği Binadan Çalacağı Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi İnceledi

Bu Nasıl Rahatlık? İstanbul'da Bir Hırsız Girdiği Binadan Çalacağı Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi İnceledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 19:33

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Bazen hırsızların gösterdiği cesaret ve rahatlık, her birimizi hayrete düşürebiliyor. Yaptıkları eylemler karşısında, onların bu denli cüretkar ve sakin olabilmeleri, gerçekten de çoğu zaman anlaşılır gibi değil. Bu durum, onların suç işleme konusundaki profesyonelliklerini ve soğukkanlılıklarını gözler önüne seriyor.

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İstanbul Sultangazi'de ayakkabı çalmak için bir binaya giren bir hırsız, ayakkabıları bir mağazadaymış gibi uzun uzun inceledi.

İstanbul Sultangazi'de ayakkabı çalmak için bir binaya giren bir hırsız, ayakkabıları bir mağazadaymış gibi uzun uzun inceledi.

Beğendiği ayakkabıyı bulana kadar binayı dolaşan hırsızın o anlardaki rahatlığı görenleri şoke etti.

Beğendiği ayakkabıyı bulana kadar binayı dolaşan hırsızın o anlardaki rahatlığı görenleri şoke etti.

İşte o anlar;

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Adlî kontrol şartıyla serbest kalmaktan gelen bir rahatlık.