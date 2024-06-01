Bu Nasıl Rahatlık? İstanbul'da Bir Hırsız Girdiği Binadan Çalacağı Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi İnceledi

Bazen hırsızların gösterdiği cesaret ve rahatlık, her birimizi hayrete düşürebiliyor. Yaptıkları eylemler karşısında, onların bu denli cüretkar ve sakin olabilmeleri, gerçekten de çoğu zaman anlaşılır gibi değil. Bu durum, onların suç işleme konusundaki profesyonelliklerini ve soğukkanlılıklarını gözler önüne seriyor.