İstanbul'da Dip Temizliği Yapan İBB Dalgıçları Denizden Çok Sayıda Büyü Muskası Çıkardıklarını Söyledi

Deniz kirliliği çağımızın problemlerinden biri. İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, deniz ekosistemlerini tehdit eden bir tehlikeye dönüştü. Deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyen bu kirlilik, aynı zamanda insan sağlığını da riske atıyor. Fakat yine de insanlarımız bu konuda oldukça bilinçsiz.