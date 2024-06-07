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İstanbul'da Dip Temizliği Yapan İBB Dalgıçları Denizden Çok Sayıda Büyü Muskası Çıkardıklarını Söyledi

İstanbul'da Dip Temizliği Yapan İBB Dalgıçları Denizden Çok Sayıda Büyü Muskası Çıkardıklarını Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 21:44

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Deniz kirliliği çağımızın problemlerinden biri. İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, deniz ekosistemlerini tehdit eden bir tehlikeye dönüştü. Deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyen bu kirlilik, aynı zamanda insan sağlığını da riske atıyor. Fakat yine de insanlarımız bu konuda oldukça bilinçsiz.

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Ortaköy'de dip temizliği yapan İBB dalgıç ekipleri denizden çıkardıkları büyü muskasını paylaştı.

Ortaköy'de dip temizliği yapan İBB dalgıç ekipleri denizden çıkardıkları büyü muskasını paylaştı.

Denizden birbirinden ilginç bir sürü nesne çıkardıklarını söyleyen bir görevli, çok sayıda büyü ve muskayla da karşılaştıklarını belirtti.

Denizden birbirinden ilginç bir sürü nesne çıkardıklarını söyleyen bir görevli, çok sayıda büyü ve muskayla da karşılaştıklarını belirtti.

İşte o video;

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