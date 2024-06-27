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Ceza'nın Geçtiğimiz Günlerde Kaybettiği Babası Danyal Özçallkan'ın Türkçe Rap Yorumu Yeniden Hatırlandı

Ceza'nın Geçtiğimiz Günlerde Kaybettiği Babası Danyal Özçallkan'ın Türkçe Rap Yorumu Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 15:28

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Rap müziğin efsane isimlerinden biri olan Ceza için geçtiğimiz gün, Saygı Gecesi düzenlendi. Gecede günümüz rapçilerinden birçok isim sahneye çıkarak Ceza'nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

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Konserin ardından, Ceza'nın geçtiğimiz günlerde kaybettiği babası Danyal Özçalkan'ın, İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek isimli Fatih Akın belgeselinde rap müzik hakkında söyledikleri yeniden hatırlandı.

Konserin ardından, Ceza'nın geçtiğimiz günlerde kaybettiği babası Danyal Özçalkan'ın, İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek isimli Fatih Akın belgeselinde rap müzik hakkında söyledikleri yeniden hatırlandı.

"Biz alışmışız Eric Clapton'lara Jimmi Hendrix'lere" diyen Danyal Özçalkan'ın müzik zevki, en az oğlu kadar kendine hayran bıraktı.

"Biz alışmışız Eric Clapton'lara Jimmi Hendrix'lere" diyen Danyal Özçalkan'ın müzik zevki, en az oğlu kadar kendine hayran bıraktı.

İşte o yorum;

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