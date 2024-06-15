Görüş Bildir
Haberler
Video
Taylor Swift Etkisi: Amerika'da Yıllara Göre Çocuklara 'Taylor' İsminin Verilme Oranı Bir Grafikle Gösterildi

Taylor Swift Etkisi: Amerika'da Yıllara Göre Çocuklara 'Taylor' İsminin Verilme Oranı Bir Grafikle Gösterildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 00:20

İçerik Devam Ediyor

Taylor Swift pop dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Müziği ve kişiliği ile milyonları etkileyen genç yetenek, pop dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Müzikal başarıları ve etkileyici sahne performansları ile herkesin beğenisini kazanan Swift, aynı zamanda etkileyici pek çok kişinin idolü haline gelmiş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD'de yıllara göre, çocuklara Taylor isminin verilme oranı bir grafikle gösterildi.

ABD'de yıllara göre, çocuklara Taylor isminin verilme oranı bir grafikle gösterildi.

Grafikte, Taylor Swift'in kariyeri doğrultusunda görülen değişim, başarılı şarkıcının, yaşadığı dönemi ne kadar etkilediğini bir kere daha gözler önüne serdi.

Grafikte, Taylor Swift'in kariyeri doğrultusunda görülen değişim, başarılı şarkıcının, yaşadığı dönemi ne kadar etkilediğini bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o grafik;

Bu videolar da ilginizi çekebilr;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın