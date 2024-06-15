Taylor Swift Etkisi: Amerika'da Yıllara Göre Çocuklara 'Taylor' İsminin Verilme Oranı Bir Grafikle Gösterildi

Taylor Swift pop dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Müziği ve kişiliği ile milyonları etkileyen genç yetenek, pop dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Müzikal başarıları ve etkileyici sahne performansları ile herkesin beğenisini kazanan Swift, aynı zamanda etkileyici pek çok kişinin idolü haline gelmiş durumda.
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ABD'de yıllara göre, çocuklara Taylor isminin verilme oranı bir grafikle gösterildi.
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Grafikte, Taylor Swift'in kariyeri doğrultusunda görülen değişim, başarılı şarkıcının, yaşadığı dönemi ne kadar etkilediğini bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o grafik;
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