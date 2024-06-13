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Ebrar Karakurt'un 105 km/h Hücumundan Sonra Yaptığı Yorum Gururlandırdı: "Takımın Neye İhtiyacı Var?"

Ebrar Karakurt'un 105 km/h Hücumundan Sonra Yaptığı Yorum Gururlandırdı: "Takımın Neye İhtiyacı Var?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 13:11

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Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl bize peş peşe yaşattığı gururun ardından bu yıl da galibiyet serisiyle yeni gururlar yaşatmaya devam ediyor. Takımın en öne çıkan isimlerinden biri de Ebrar Karakurt bildiğiniz üzere.

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Ebrar'ın 105 km/h hücumundan sonra, spikerin yaptığı yorum gündem oldu.

Ebrar'ın 105 km/h hücumundan sonra, spikerin yaptığı yorum gündem oldu.

"Beni sağda mı, istersin solda mı, pasör çaprazı mi istersin, smaçör mü takımda neye ihtiyacın var?" diyen spikerin o sözleri hepimizi gururlandırdı.

"Beni sağda mı, istersin solda mı, pasör çaprazı mi istersin, smaçör mü takımda neye ihtiyacın var?" diyen spikerin o sözleri hepimizi gururlandırdı.

İşte o yorum;

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