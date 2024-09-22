Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme bazılarımız için her ne kadar bir sanat dalı olarak görülse de bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Gelin dövmeleriyle hayatı sorgulatan o kişilere beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. Buram buram sanat kokuyor (!)
3. 👇
4. N'olursunuz bu siteye bacak atmayın...
5. "Bi' anlık kararla yaptırdım. Çok pişmanım"
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6. Nasıl yani?
7. "Mide öz suyum halay çekiyor"
8. Sebebi neydi ki?
9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"
10. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an...
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11. "Gençlik yıllarımda yaptırmıştım ve berbat görünüyor"
12. "Bu geceki kabusum belli oldu"
13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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