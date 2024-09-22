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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 11:21

Dövme bazılarımız için her ne kadar bir sanat dalı olarak görülse de bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Gelin dövmeleriyle hayatı sorgulatan o kişilere beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Buram buram sanat kokuyor (!)

2. Buram buram sanat kokuyor (!)

3. 👇

3. 👇

4. N'olursunuz bu siteye bacak atmayın...

4. N'olursunuz bu siteye bacak atmayın...

5. "Bi' anlık kararla yaptırdım. Çok pişmanım"

5. "Bi' anlık kararla yaptırdım. Çok pişmanım"
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. "Mide öz suyum halay çekiyor"

7. "Mide öz suyum halay çekiyor"

8. Sebebi neydi ki?

8. Sebebi neydi ki?

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

10. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an...

10. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an...
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11. "Gençlik yıllarımda yaptırmıştım ve berbat görünüyor"

11. "Gençlik yıllarımda yaptırmıştım ve berbat görünüyor"

12. "Bu geceki kabusum belli oldu"

12. "Bu geceki kabusum belli oldu"

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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