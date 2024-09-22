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Şarj Aleti Bozulduğu İçin Sevgilisine Şarj Aleti Yapan Adam "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Şarj Aleti Bozulduğu İçin Sevgilisine Şarj Aleti Yapan Adam "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 11:50

İlişki içerisinde partnerlerin çözüm odaklı olması her zaman büyük bir artıdır. Bir Twitter (X) kullanıcısı da erkek arkadaşının kendisine şarj aleti yaptığını dile getirdi. Bu olayı duyanlar da 'Nasip olur mu?' dedi!

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Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkiler fedakarlık gerektiriyor. Partnerimizi mutlu edebilmek onu son derece iyi tanımaktan geçiyor.

Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkiler fedakarlık gerektiriyor. Partnerimizi mutlu edebilmek onu son derece iyi tanımaktan geçiyor.

Bir kullanıcı erkek arkadaşının kendisine "şarj aleti yaptığını" dile getirdi. Bunu görenler ise "Nasip olur mu?" demekten kendini alıkoyamadı.

Bir kullanıcı erkek arkadaşının kendisine "şarj aleti yaptığını" dile getirdi. Bunu görenler ise "Nasip olur mu?" demekten kendini alıkoyamadı.
twitter.com

Bu olaya gelen yorumlardan bazılarına gelin beraber bakalım👇

Bu olaya gelen yorumlardan bazılarına gelin beraber bakalım👇
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