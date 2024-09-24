Aşkın Gözü Kördür: Bratz Karakterini Gerçek Sanarak İltifat Eden Adam Akıl Tutulması Yaşattı
Aşkın Gözü Kördür: Bratz Karakterini Gerçek Sanarak İltifat Eden Adam Akıl Tutulması Yaşattı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesinde Bratz karakterlerinden birini paylaştı. Akabinde bu oyuncak bebeği gerçek bir kadın sanarak selam verip üstüne iltifat eden bir adam goygoycuların diline fena düştü.
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Bratz bebekleri belki de bizim ilk oyuncaklarımızdan bir tanesi. Z kuşağı bilir, Bratz bebekleri en az Barbieler kadar popüler.
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Fakat bu durum sanırsak herkes için geçerli değil. Bir adam, Bratz bebeklerin ne olduğundan bihaber olacak ki, gerçek sanıp selam vermiş, üstüne üstlük iltifat bile etmiş.
"Aşkın gözü kördür" derlerdi de inanmazdık. Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu olay hakkında?
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