Hiroşima'ya Atılan Atom Bombasının Arkasında Bıraktığı Gölgeler Tam Olarak Ne?
Hiroşima'ya Atılan Atom Bombasının Arkasında Bıraktığı Gölgeler Tam Olarak Ne?
Hiroşima’ya atom bombası düştüğünde geriye kalan gölgelerin, buharlaşan insanların izleri olduğuna dair yaygın bir yanlış inanış var.
Gerçek ise çok daha ilginç ve trajik. Peki, bu 'gölge'ler gerçekte ne anlama geliyor?
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1945 yılında ABD tarafından Hiroşima’ya atılan atom bombası, tarihteki en yıkıcı olaylardan biri olarak bilinir. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu trajik olayda, geriye kalan en dikkat çekici izlerden biri de "gölge"lerdir.
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Hiroşima'daki Atomic Bomb Museum'da çalışan gönüllü Yoshinori Obayashi’nin de belirttiği gibi, bu gölgelerle ilgili pek çok insan yanlış inanışlara kapılıyor.
Aslında bu "gölge"ler, bombanın enerjisinin insanlara, hayvanlara ya da nesnelere çarptığı yerlerde oluşan fiziksel bir reaksiyonun sonucudur.
Bombanın büyük enerjisi bu nesneleri absorbe ederken, çevredeki alan adeta ağartılır. Sonuçta ortaya çıkan şey, bir gölge görüntüsünden ibarettir ancak gerçekte çevredeki bölgenin rengi değişmiş ve bu gölgeler oluşmuştur.
Atom bombası inanılmaz bir enerji ortaya çıkarıyor olsa da bir insanın tamamen buharlaşması çok daha fazla enerji gerektirir.
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Hiroşima Üniversitesi’nden Dr. Minako Otani, insan vücudunun bombanın etkisiyle yandığını fakat geriye en azından karbonlaşmış doku veya kemiklerin kaldığını belirtiyor.
Yani gölgeler, insanın buharlaşıp tamamen yok olması sonucu oluşmuş değildir. Tıpkı Pompeii'deki efsane gibi, Hiroşima’daki gölgelerin de insan buharlaşmasının izleri olduğu inancı, büyük bir yanlış anlamadır.
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