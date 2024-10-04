Amerika Birleşik Devletleri Eyaletlerinin Sınırları Neden Sanki Cetvelle Çizilmişçesine Düzdür?

Haritaya bir göz attığınızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet sınırlarının birçoğunun neden düz çizgilerle belirlendiğini hiç merak ettiniz mi?

Bu garip tasarımın ardında aslında tarih boyunca yaşanan birçok çatışma ve haritacılık hatası yatıyor.

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