Amerika Birleşik Devletleri Eyaletlerinin Sınırları Neden Sanki Cetvelle Çizilmişçesine Düzdür?
Amerika Birleşik Devletleri Eyaletlerinin Sınırları Neden Sanki Cetvelle Çizilmişçesine Düzdür?
Haritaya bir göz attığınızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet sınırlarının birçoğunun neden düz çizgilerle belirlendiğini hiç merak ettiniz mi?
Bu garip tasarımın ardında aslında tarih boyunca yaşanan birçok çatışma ve haritacılık hatası yatıyor.
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ABD eyalet sınırlarının büyük bir kısmı, belirli doğal coğrafi özelliklerle değil, tamamen soyut ve düz çizgilerle belirlenmiştir.
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ABD'nin erken dönem haritacılarının büyük çoğunluğu, doğal coğrafi özelliklerden ziyade düz ve geometrik sınırlar çizmek için cetvel ve pusula kullandılar.
Özellikle batıdaki eyaletlerde, doğal sınırlar yerine düz çizgiler tercih edildi. Batı eyaletleri, Colorado, Wyoming ve Utah gibi, neredeyse tamamen dikdörtgen şekillerde haritalandı.
Amerikan sınırlarının düz çizgilerle çizilmesinin en önemli sebeplerinden biri, bu bölgelerde kimsenin yaşamıyor olmasıydı. İnsanların yaşadığı bölgelerde sınırların genellikle zikzaklı olduğunu fark edebilirsiniz.
Bunun nedeni, yaşayan insanların çıkarlarının korunması gerekliliğidir. Örneğin, bir çiftçinin tarlası iki eyaletin ortasından bölünseydi, bu çiftçi büyük olasılıkla böyle bir sınır çizimine karşı çıkardı.
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Ancak Amerika'nın batı kıyılarına doğru genişlerken, bu topraklarda henüz yerleşik bir insan nüfusu olmadığı için, sınırları belirlemek oldukça basit bir iş haline geldi.
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Gençlerin gelecekteki yeni vatanı.. Bunlar hep bilgi.. lazım olacak!
aziz dostum gençlere bir tavsiye olsun senin yorumun cevaben , amerikayna yı boşversinler asla gitmem ama işte gençlik ve bilgi bilgidir :) saklasınlar tabi .