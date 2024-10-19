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Kanımız Okyanusun Derinliklerinde Neden Yeşil Görünür?

Kanımız Okyanusun Derinliklerinde Neden Yeşil Görünür?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
19.10.2024 - 16:42

Eğer derin sularda vakit geçirdiyseniz, suyun altında kanınızın kırmızı yerine yeşil görünmesine tanık olmuş olabilirsiniz. Merak etmeyin, sadece size özel bir durum değil. Peki ne sebep oluyor?

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Kırmızı rengin ortaya çıkması, kanın belirli bir ışık spektrumunu yansıtmasından kaynaklanır. Ancak derin denizlerde bu ışık farklı şekillerde emilir, özellikle de kırmızı dalga boyu.

Kırmızı rengin ortaya çıkması, kanın belirli bir ışık spektrumunu yansıtmasından kaynaklanır. Ancak derin denizlerde bu ışık farklı şekillerde emilir, özellikle de kırmızı dalga boyu.

Su, kırmızı ışığı hızla emer bu yüzden daha derinlere indikçe kırmızı kan yerine yeşil ve mavi ışıklar yansımaya başlar.

Su, kırmızı ışığı hızla emer bu yüzden daha derinlere indikçe kırmızı kan yerine yeşil ve mavi ışıklar yansımaya başlar.

Su, kırmızı ışığı hızla emer ve derinlere inildikçe bu dalga boyu kaybolur.

Su, kırmızı ışığı hızla emer ve derinlere inildikçe bu dalga boyu kaybolur.

Bunun sonucunda, kanınızın yansıtabileceği tek ışık yeşil ve mavi tonları olur. Gözleriniz de bunu yeşil bir kan gibi algılar. Yaklaşık 20 metre veya daha derine indiğinizde daha belirgin hale gelir.

Bunun sonucunda, kanınızın yansıtabileceği tek ışık yeşil ve mavi tonları olur. Gözleriniz de bunu yeşil bir kan gibi algılar. Yaklaşık 20 metre veya daha derine indiğinizde daha belirgin hale gelir.

Bu fenomen hem derin okyanusta yaşayan canlılar hem de su altındaki kanımız için geçerli bir bilimsel gerçektir. Yani sadece insanlara özgü değil!

Bu fenomen hem derin okyanusta yaşayan canlılar hem de su altındaki kanımız için geçerli bir bilimsel gerçektir. Yani sadece insanlara özgü değil!

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