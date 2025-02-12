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Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Canlandırdığı Kenan Baran'ın Hastalığının Ne Olduğu Belli Oldu!

Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Canlandırdığı Kenan Baran'ın Hastalığının Ne Olduğu Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 14:25

Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni toplamayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç, Kenan Baran'ı canlandırıyor. Budayıcıoğlu'nun kitapları ve onlardan uyarlanan dizilerinden biliniyor ki ana karakterlerin hepsi bir psikolojik rahatsızlığa sahip. Kenan Baran'ın psikolojik rahatsızlığı da ilk bölümden ortaya çıktı!

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Uzun yıllardır hazırlıkları süren Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından gelen reytingler de umut vericiydi.

Uzun yıllardır hazırlıkları süren Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından gelen reytingler de umut vericiydi.

Gözde bir iş insanı olan Kenan Baran'ın hikayesini izleyeceğimiz dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

Gözde bir iş insanı olan Kenan Baran'ın hikayesini izleyeceğimiz dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diğer dizilerde olduğu gibi bu dizide de karakterin/karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları merak edildi.

Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diğer dizilerde olduğu gibi bu dizide de karakterin/karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları merak edildi.

İlk bölümün ardından Kenan Baran'ın hastalığı da ortaya çıktı!

İlk bölümün ardından Kenan Baran'ın hastalığı da ortaya çıktı!

Obsesif kompulsif bozukluğu olan Kenan'ın hassasiyeti temizlik olduğu düşünüldü. Kendisine yaklaşan ve pis görünümlü bu adama bakıp donup kalması ve uzaklaşmak istemesi bize tetiklendiğini gösteriyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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