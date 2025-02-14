Savaş Özbey, Kral Kaybederse'de Üniversite Öğrencisini Canlandıran Merve Dizdar'ı Fena Tiye Aldı!
Savaş Özbey, Kral Kaybederse'de Üniversite Öğrencisini Canlandıran Merve Dizdar'ı Fena Tiye Aldı!
Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse dizisinde üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar ilk bölümden gözleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada üniversite öğrencisini oynaması nedeniyle goygoycuların diline düşen Dizdar, bu kez de Savaş Özbey'in köşe yazısında yerini aldı. Dizdar, oynadığı rolü ile ilgili eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı.
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Dizide üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar ilk bölümden gündem oldu.
21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Fadi rolünde Dizdar'ın oynaması sosyal medyada goygoycuların diline düşmüştü.
Başarılı oyuncu bugün köşe yazarı Savaş Özbey'in yazısında yer aldı. Eleştirilerin hedefi olan Dizdar için Özbey, "20 yıldır üniversiteden mezun olamamış gibi." dedi.
Rol için Merve Dizdar'ın seçilmesini ti'ye alan Özbey, "Eğer genç getir götürcü lazımsa Haluk Bilginer var. Fadi'ye sınıf arkadaşı Nebahat Çehre, parti kızı kontenjanından Hümeyra..." diye devam etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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