Savaş Özbey, Kral Kaybederse'de Üniversite Öğrencisini Canlandıran Merve Dizdar'ı Fena Tiye Aldı!

Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse dizisinde üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar ilk bölümden gözleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada üniversite öğrencisini oynaması nedeniyle goygoycuların diline düşen Dizdar, bu kez de Savaş Özbey'in köşe yazısında yerini aldı. Dizdar, oynadığı rolü ile ilgili eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.