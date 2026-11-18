Görünüşte Zararsız Olan Bu Gece Davranışı Kalp Sağlığınıza Zarar Veriyor Olabilir
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Gece uyurken ışık açık kalıyorsa kalbiniz bundan etkileniyor olabilir.
JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırma, 40 yaş üstü yaklaşık 89 bin kişinin gece maruz kaldığı ışığı bileklerine taktıkları sensörlerle ölçtü. 9,5 yıllık takipte, en aydınlık gecelere sahip kişilerde kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğu görüldü.
13 milyon saatlik ışık verisi
En aydınlık gecelerde tüm kalp hastalıklarında risk artıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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