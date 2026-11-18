Araştırmacılara göre en olası açıklama, gece ışığının vücudun 24 saatlik biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozması. Işık, beyne gündüz olduğu sinyalini veriyor.

Çalışmaya göre bu ritim bozukluğu; kan şekeri düzenini bozarak tip 2 diyabete, kanın pıhtılaşmaya daha yatkın hâle gelmesine, 24 saatlik kan basıncının yükselmesine ve kalp ritim bozukluklarına zemin hazırlayabiliyor. Bunların hepsi kalp-damar hastalıkları için bilinen risk faktörleri.

Kısa uyku, ilişkinin bir kısmını açıklasa da tamamını açıklamıyor.