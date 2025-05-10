Yağız Sabuncuoğlu'ndan Fenerbahçe ve Mourinho İçin Önemli İddia
Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi ancak geçtiğimiz haftalarda iç sahada bırakılan puanlar şampiyonluk ihtimalini hayli düşürdü. Sadece matematiksel olarak umudunu koruyan Fenerbahçe'de ilk olarak Mourinho ümidini kesmiş görünüyor. Portekizli teknik direktör 'Dörtte dört yapsak da ligi ikinci bitireceğiz' açıklamasıyla tepki de çekti.
Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiaları ise içeride çok daha büyük bir krizin olduğunu düşündürüyor.
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Fenerbahçe şansını sadece matematiksel olarak koruyor.
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Camiada tepkiler var.
Yağız Sabuncuoğlu, Mourinho ve ekibinden duyulan rahatsızlığı bu sözlerle anlattı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Boşuna ona Tazminatör denmiyor. Alırken bunu düşünmediniz mi 😂
Bu son kullanma tarihi geçmiş hoca ile seneye fb max. 3. Olur yazın kenara..
😝😅😁😄😛😜🤣😆😃😝😝😝