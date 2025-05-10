Yağız Sabuncuoğlu'ndan Fenerbahçe ve Mourinho İçin Önemli İddia

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi ancak geçtiğimiz haftalarda iç sahada bırakılan puanlar şampiyonluk ihtimalini hayli düşürdü. Sadece matematiksel olarak umudunu koruyan Fenerbahçe'de ilk olarak Mourinho ümidini kesmiş görünüyor. Portekizli teknik direktör 'Dörtte dört yapsak da ligi ikinci bitireceğiz' açıklamasıyla tepki de çekti.

Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiaları ise içeride çok daha büyük bir krizin olduğunu düşündürüyor.