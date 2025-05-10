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Yağız Sabuncuoğlu'ndan Fenerbahçe ve Mourinho İçin Önemli İddia

Yağız Sabuncuoğlu'ndan Fenerbahçe ve Mourinho İçin Önemli İddia

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 17:35

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi ancak geçtiğimiz haftalarda iç sahada bırakılan puanlar şampiyonluk ihtimalini hayli düşürdü. Sadece matematiksel olarak umudunu koruyan Fenerbahçe'de ilk olarak Mourinho ümidini kesmiş görünüyor. Portekizli teknik direktör 'Dörtte dört yapsak da ligi ikinci bitireceğiz' açıklamasıyla tepki de çekti. 

Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiaları ise içeride çok daha büyük bir krizin olduğunu düşündürüyor.

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Fenerbahçe şansını sadece matematiksel olarak koruyor.

Fenerbahçe şansını sadece matematiksel olarak koruyor.

Matematiksel olarak Galatasaray halen şampiyon değil ama Fenerbahçe bu sezon sonunda da ikinciliği kabullendi. Mourinho, 'dörtte dört de yapsak, dörtte sıfır da yapsak ikinciyiz' diyerek sonucu kabullendiğini gösterdi.

Camiada tepkiler var.

Camiada tepkiler var.

'İkinciyiz' açıklamasına tepkiler gelirken kadro tercihleri ve genel olarak puan kaybı yaşanan maçların ardından söylemleri de taraftarı hayli kızdırdı. Yağız Sabuncuoğlu ise daha büyük bir krizin kapıda olduğunu dile getirdi. 

Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Mourinho'nun ekibindeki hocalar 'Ne zaman kovulacağız?' söylemi ve tavırları içine girmiş.

Yağız Sabuncuoğlu, Mourinho ve ekibinden duyulan rahatsızlığı bu sözlerle anlattı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sirzech Lucifer

Boşuna ona Tazminatör denmiyor. Alırken bunu düşünmediniz mi 😂

ozzymandias27

Bu son kullanma tarihi geçmiş hoca ile seneye fb max. 3. Olur yazın kenara..

futboltopu20

😝😅😁😄😛😜🤣😆😃😝😝😝