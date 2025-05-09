Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kadro Sorusunu Beğenmedi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla zirve yarışındaki farkı 5 puana indirdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. 'Hakemi de konuşmam gerekir, bu yüzden sadece takımıma odaklanmak istiyorum' diyen Mourinho, hakem yönetimine üstü kapalı tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11 tercihiyle ilgili yöneltilen soruya ise sinirlenerek net bir yanıt vermedi. Mourinho'nun tavrı, basın toplantısında dikkat çekti.
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Mourinho'ya ilk 11 sorusu soruldu.
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Dalga geçerek yanıt verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bu ülkenin havasındamı suyundamı anlamadım bir yerin başına gecen elestiriyi kaldiramiyo