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Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kadro Sorusunu Beğenmedi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kadro Sorusunu Beğenmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 00:18

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla zirve yarışındaki farkı 5 puana indirdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. 'Hakemi de konuşmam gerekir, bu yüzden sadece takımıma odaklanmak istiyorum' diyen Mourinho, hakem yönetimine üstü kapalı tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11 tercihiyle ilgili yöneltilen soruya ise sinirlenerek net bir yanıt vermedi. Mourinho'nun tavrı, basın toplantısında dikkat çekti.

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Mourinho'ya ilk 11 sorusu soruldu.

Mourinho'ya ilk 11 sorusu soruldu.

Gazeteci Rezzan Yetiş Yönetici, Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Jose Mourinho'ya ilk 11'le ilgili soru sordu. 

Rezzan Yetiş Yönetici, 'Bu sezon 31 farklı 11 tercih ettiniz. Tamamen rakibe göre mi değişiyor, yoksa kadroda problem mi görüyorsunuz?' diye bir soru yöneltti.

Dalga geçerek yanıt verdi.

Dalga geçerek yanıt verdi.

Jose Mourinho bu soruya '25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üzerinde kalan oyuncular oynuyor. Düşenler kulübede oluyor. Hafta sonları da gece kulüplerine gidiyorum keyif alıyorum. İlk 11'imi böyle belirliyorum.' diyerek yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Norris

Bu ülkenin havasındamı suyundamı anlamadım bir yerin başına gecen elestiriyi kaldiramiyo