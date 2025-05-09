Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kadro Sorusunu Beğenmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla zirve yarışındaki farkı 5 puana indirdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. 'Hakemi de konuşmam gerekir, bu yüzden sadece takımıma odaklanmak istiyorum' diyen Mourinho, hakem yönetimine üstü kapalı tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11 tercihiyle ilgili yöneltilen soruya ise sinirlenerek net bir yanıt vermedi. Mourinho'nun tavrı, basın toplantısında dikkat çekti.