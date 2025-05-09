"Sessiz Kal" Akımında İbrahim Üzülmez Hiçbir Sol Beki Beğenmedi

Son günlerin popüler akımlarından biri olan 'Senden daha iyi birini duyana kadar sessiz kal' akımının bu seferki konuğu İbrahim Üzülmez oldu. İbrahim Üzülmez'e ise sol bekler soruldu. Dünyaca ünlü sol beklerin yer aldığı listede İbrahim Üzülmez'in sessizliğini bozacak bir isim çıkmaması sosyal medyada hayli konuşuldu.