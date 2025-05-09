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"Sessiz Kal" Akımında İbrahim Üzülmez Hiçbir Sol Beki Beğenmedi

"Sessiz Kal" Akımında İbrahim Üzülmez Hiçbir Sol Beki Beğenmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 23:30

Son günlerin popüler akımlarından biri olan 'Senden daha iyi birini duyana kadar sessiz kal' akımının bu seferki konuğu İbrahim Üzülmez oldu. İbrahim Üzülmez'e ise sol bekler soruldu. Dünyaca ünlü sol beklerin yer aldığı listede İbrahim Üzülmez'in sessizliğini bozacak bir isim çıkmaması sosyal medyada hayli konuşuldu.

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Beşiktaş efsanesi İbrahim Üzülmez, "Sessiz Kal" akımının son "kurbanı" oldu.

Beşiktaş efsanesi İbrahim Üzülmez, "Sessiz Kal" akımının son "kurbanı" oldu.

Son günlerin popüler akımı 'Senden daha iyi bir isim duyana kadar sessiz kal' akımına İbrahim Üzülmez de katıldı. İbrahim Üzülmez'in hem ligimizden hem de dünyaca ünlü liglerden isimlerin sayıldığı videodaki sessizliği tepki çekti.

Bir tek Adriano'ya sessiz kalamadı.

Bir tek Adriano'ya sessiz kalamadı.

İbrahim Üzülmez'in sessiz kaldığı isimler İsmail Köybaşı, Rıdvan Yılmaz, Eren Elmalı, Caner Erkin, Ferdi Kadıoğlu, Giovanni van Bronckhorst, John Arne Riise, Di Marco ve Theo Hernandez oldu. 

İbrahim Üzülmez sessizliğini son isim olan Adriano da bozdu. İbrahim Üzülmez, Adriano'yu beğendiğini söyledi.

İbrahim Üzülmez'i derin sessizliğe sürükleyen videoyu buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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