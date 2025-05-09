"Sessiz Kal" Akımında İbrahim Üzülmez Hiçbir Sol Beki Beğenmedi
Son günlerin popüler akımlarından biri olan 'Senden daha iyi birini duyana kadar sessiz kal' akımının bu seferki konuğu İbrahim Üzülmez oldu. İbrahim Üzülmez'e ise sol bekler soruldu. Dünyaca ünlü sol beklerin yer aldığı listede İbrahim Üzülmez'in sessizliğini bozacak bir isim çıkmaması sosyal medyada hayli konuşuldu.
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Beşiktaş efsanesi İbrahim Üzülmez, "Sessiz Kal" akımının son "kurbanı" oldu.
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Bir tek Adriano'ya sessiz kalamadı.
İbrahim Üzülmez'i derin sessizliğe sürükleyen videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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