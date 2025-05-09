Fenerbahçe, Morali Bozuk Çıktığı Maçta Başakşehir'i 4-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Beşiktaş derbisine göre 6 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü kadroda yer almazken, Livakovic ve Diego Carlos 2 maç aradan sonra 11'e döndü. Sakatlık sonrası Amrabat da bir ay sonra ilk 11'de forma giydi. Saint-Maximin, Mert Hakan, Çağlar ve Djiku kadroda yer almadı. Fenerbahçeli taraftarlar ise deplasman maçına beklenen ilgiyi göstermedi.