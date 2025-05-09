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Fenerbahçe, Morali Bozuk Çıktığı Maçta Başakşehir'i 4-1 Yendi

Fenerbahçe, Morali Bozuk Çıktığı Maçta Başakşehir'i 4-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 22:01

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir'i rahat bir futbolla geçen Fenerbahçe, olası bir puan kaybıyla şampiyonluk hesabı yapan Galatasaray'a erken şampiyonluk kutlattırmadı. 

Fenerbahçe, Mert Müldür, Skriniar ve En-Nesyri ile rakibini 3-0'la geçti.

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Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Beşiktaş derbisine göre 6 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü kadroda yer almazken, Livakovic ve Diego Carlos 2 maç aradan sonra 11'e döndü. Sakatlık sonrası Amrabat da bir ay sonra ilk 11'de forma giydi. Saint-Maximin, Mert Hakan, Çağlar ve Djiku kadroda yer almadı. Fenerbahçeli taraftarlar ise deplasman maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Devreyi tek golle kapattı.

Devreyi tek golle kapattı.

Fenerbahçe, rakibi Başakşehir'in penaltıdan yararlanamadığı devrede Mert Müldür ile golü buldu. 

Devrenin son bölümünde Talisca ve Tadic'in yaşadığı tartışma da sarı lacivertliler de moralleri bozdu ancak ikili devre arasında konuyu tatlıya bağladı.

Rölantide futbolla galibiyet geldi.

Rölantide futbolla galibiyet geldi.

Fenerbahçe ikinci yarıda da Skriniar, Oğuz Aydın ve En-Nesyri ile skor bulmayı başardı. Temponun çok yükselmediği devrede Başakşehir de Fenerbahçe altyapısından yetişmiş Ömer Faruk Beyaz ile golü buldu ve maç 3-1 sona erdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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