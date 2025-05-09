Fenerbahçe, Morali Bozuk Çıktığı Maçta Başakşehir'i 4-1 Yendi
Haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir'i rahat bir futbolla geçen Fenerbahçe, olası bir puan kaybıyla şampiyonluk hesabı yapan Galatasaray'a erken şampiyonluk kutlattırmadı.
Fenerbahçe, Mert Müldür, Skriniar ve En-Nesyri ile rakibini 3-0'la geçti.
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Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu.
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Devreyi tek golle kapattı.
Rölantide futbolla galibiyet geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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