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Jose Mourinho'dan Lig Sıralaması ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Jose Mourinho'dan Lig Sıralaması ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 20:43

Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maç önünde Jose Morinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirve ile 8 puan farka yorum yapan Mourinho, ligi ikinci bitireceklerini söyledi.

Jose Mourinho, 12 puan alsalar da bunun değişmeyeceğini iddia etti.

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Başakşehir maçı öncesi Mourinho'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Başakşehir maçı öncesi Mourinho'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Konsantrasyonla ilgili sorulan soruya Mourinho, 'Önümüzde 4 maç var. 4 maç boyunca bu logoyu temsil edeceğiz. Bu logoyu onurlandırmamız gerekiyor. Antrenman ve maçlarda her şeyi vermeliyiz. Bizler de acı çekiyoruz ama profesyonel olarak acı çekiyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyoruz.' dedi.

"12 puan alsak da ikinciyiz"

"12 puan alsak da ikinciyiz"

Puan tablosundaki yerlerine de değinen Jose Mourinho, '4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ligi ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var' açıklaması yaptı.

"Taraftarımızı umursuyoruz"

"Taraftarımızı umursuyoruz"

Mourinho hafta içi çalışmalarına da değinirken 'Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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