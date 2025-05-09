Jose Mourinho'dan Lig Sıralaması ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar
Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maç önünde Jose Morinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirve ile 8 puan farka yorum yapan Mourinho, ligi ikinci bitireceklerini söyledi.
Jose Mourinho, 12 puan alsalar da bunun değişmeyeceğini iddia etti.
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Başakşehir maçı öncesi Mourinho'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.
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"12 puan alsak da ikinciyiz"
"Taraftarımızı umursuyoruz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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