Jose Mourinho'dan Lig Sıralaması ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Mourinho hafta içi çalışmalarına da değinirken 'Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler' dedi.