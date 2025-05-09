Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar'a Gideceği İddia Edildi

Geçtiğimiz günlerde Londra’da Arda Turan ile bir araya gelen Shakhtar Donetsk yetkilileri, resmi görüşmelere yeniden start vermişti. Son olarak Sports Digitale'in haberine göre, kulübün sportif direktörü Darijo Srna İstanbul’a gelerek Arda Turan ile yüz yüze bir görüşme daha gerçekleştirdi.

İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.