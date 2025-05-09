Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar'a Gideceği İddia Edildi
İlk teknik direktörlük deneyimine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan dikkat çekici bir performans sergiledi. Eyüpspor ile bir alt ligde şampiyonluk yaşayan Arda Turan, Süper Lig'de de iz bırakmayı başardı. Tek sezonda Avrupa'nın da ilgisini çeken Arda Turan'ın yurt dışında kariyerine devam edeceği iddia ediliyor.
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Kısa sürede önemli başarılar elde etti.
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Shakhtar Donetsk, Arda Turan'la ilgilieniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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