onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar'a Gideceği İddia Edildi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar'a Gideceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 19:27

İlk teknik direktörlük deneyimine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan dikkat çekici bir performans sergiledi. Eyüpspor ile bir alt ligde şampiyonluk yaşayan Arda Turan, Süper Lig'de de iz bırakmayı başardı. Tek sezonda Avrupa'nın da ilgisini çeken Arda Turan'ın yurt dışında kariyerine devam edeceği iddia ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Eyüpspor'la şampiyonluk yaşayarak bir üst lige yükselen Arda Turan, bu sezon da Süper Lig'de dikkat çekici bir performans izletiyor. Eyüpspor'la ilk Süper Lig sezonunda baş altı takım olmayı başaran Arda Turan, Avrupa'nın dikkatini çekti.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'la ilgilieniyor.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'la ilgilieniyor.

Eyüpspor’u Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen 38 yaşındaki teknik direktör Arda Turan, son dönemde Shakhtar Donetsk’in radarında. Ukrayna temsilcisi, bu sezon ligde beklentilerin gerisinde kalınca rotasını genç teknik adama çevirdi. Kulüp yönetiminin Arda’yı takımın başına getirmeyi ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

Londra ve İstanbul'da iki görüşme...

Londra ve İstanbul'da iki görüşme...

Geçtiğimiz günlerde Londra’da Arda Turan ile bir araya gelen Shakhtar Donetsk yetkilileri, resmi görüşmelere yeniden start vermişti. Son olarak Sports Digitale'in haberine göre, kulübün sportif direktörü Darijo Srna İstanbul’a gelerek Arda Turan ile yüz yüze bir görüşme daha gerçekleştirdi. 

İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın