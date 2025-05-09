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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 21:41

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.

Galatasaray'ı Yunanistan'da yalnız bırakmayanlar arasında milli takım ve Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman da vardı.

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Devreyi İspanyollar önde kapattı

Devreyi İspanyollar önde kapattı

Galatasaray, karşılaşmaya Delgado’nun pota altındaki etkili oyunuyla iyi başlasa da La Laguna Tenerife, Huertas'ın liderliğinde oyunun kontrolünü ele aldı ve ilk periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Scrubb ve Abromaitis’in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkaran İspanyol ekibi, Galatasaray’ın Palmer’la 12-0’lık seri yakalamasına rağmen üstünlüğü korudu ve devreyi 43-40 önde kapattı.

Galatasaray iyi seriyle tamamladı.

Galatasaray iyi seriyle tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başlayarak Palmer’ın üçlüğüyle öne geçti ve Izundu’nun smacıyla 9-0’lık seri yakalayarak farkı açtı. Sert savunmayla rakibine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, Young’ın son saniye üçlüğüyle final periyoduna 64-55 önde girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Galatasaray, Cummings’in serbest atışlarıyla 8-0’lık bir seri daha buldu ve maçı 90-80 kazanarak finale yükseldi.

Federasyondan tebrik...

Federasyondan tebrik...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, TBF'nin de yeniden ilettiği mesajda, 'Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final karşılaşmasında rakibi La Laguna Tenerife'yi 90-80'lik skorla mağlup ederek finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz.' denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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