Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.
Galatasaray'ı Yunanistan'da yalnız bırakmayanlar arasında milli takım ve Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman da vardı.
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Devreyi İspanyollar önde kapattı
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Galatasaray iyi seriyle tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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