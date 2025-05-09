Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başlayarak Palmer’ın üçlüğüyle öne geçti ve Izundu’nun smacıyla 9-0’lık seri yakalayarak farkı açtı. Sert savunmayla rakibine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, Young’ın son saniye üçlüğüyle final periyoduna 64-55 önde girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Galatasaray, Cummings’in serbest atışlarıyla 8-0’lık bir seri daha buldu ve maçı 90-80 kazanarak finale yükseldi.