Başakşehir - Fenerbahçe Maçında Dusan Tadic ve Talisca Kavga Etti

Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışından koparken Başakşehir maçında da bu kaybın izleri görüldü.

Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı ancak maç içindeki bir sahne hem tribünleri hem de saha içini tedirgin etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda skor yükünü çeken iki ismi Tadic ve Talisca bir pozisyon sonrası karşı karşıya geldi.