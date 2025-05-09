Başakşehir - Fenerbahçe Maçında Dusan Tadic ve Talisca Kavga Etti
Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışından koparken Başakşehir maçında da bu kaybın izleri görüldü.
Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı ancak maç içindeki bir sahne hem tribünleri hem de saha içini tedirgin etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda skor yükünü çeken iki ismi Tadic ve Talisca bir pozisyon sonrası karşı karşıya geldi.
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Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, Başakşehir maçına çıktı.
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Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü.
Talisca'yı Edin Dzeko sakinleştirdi.
Saha içindeki kavga tatlıya bağlandı mı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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