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Başakşehir - Fenerbahçe Maçında Dusan Tadic ve Talisca Kavga Etti

Başakşehir - Fenerbahçe Maçında Dusan Tadic ve Talisca Kavga Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 21:15

Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışından koparken Başakşehir maçında da bu kaybın izleri görüldü. 

Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı ancak maç içindeki bir sahne hem tribünleri hem de saha içini tedirgin etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda skor yükünü çeken iki ismi Tadic ve Talisca bir pozisyon sonrası karşı karşıya geldi.

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Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, Başakşehir maçına çıktı.

Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, Başakşehir maçına çıktı.

İlk yarıyı Mert Müldür'ün golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe'de maça damgasını vuran olay iki yıldızının kavga etmesi oldu.

Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü.

Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü.

Fenerbahçe, 1-0 öndeyken yaşanan poizsyonda Talisca'nın Tadic'e bir pozisyon için tepki gösterdiği görüldü. Bunun ardından Tadic, takım arkadaşlarının engellemelerine rağmen Talisca'ya ulaşmaya çalıştı. Hayli sinirli olan Tadic, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Talisca'yı Edin Dzeko sakinleştirdi.

Talisca'yı Edin Dzeko sakinleştirdi.

Takımın bir diğer yıldızı Edin Dzeko da pozisyon gereği Talisca'nın yanındaydı ve Talisca'nın tepkisinden sonra sakinleşmesi için ilk müdahaleyi yapan da o oldu.

Saha içindeki kavga tatlıya bağlandı mı?

Saha içindeki kavga tatlıya bağlandı mı?

Devre arasına girilirken ikilinin koridorda yan yana konuşurken fotoğrafı çekildi. İkilinin pozisyonu tartıştığı fotoğraf olaylar tatlıya bağlandı şeklinde yorumlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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